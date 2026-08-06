Улица Серебренниковская в Новосибирске станет недоступной для всех видов транспорта

В Новосибирске с 4 августа полностью перекроют движение по улице Серебренниковской. Ограничение ввела компания "СГК-Новосибирск" для ремонта тепловых сетей.

Фото: Pravda.ru by Marina Lebedeva is licensed under Free for commercial use Улица с перекрытием

Дорогу заблокируют на участке от улицы Спартака до улицы Октябрьской. Из-за того, что рабочие будут вести ремонт сразу в трех точках, проезд закроют для всех видов транспорта, включая трамвай №13.

Событие Сроки / Время Начало перекрытия 4 августа, 22:00 Возобновление проезда 10 августа, 05:00 Полное завершение работ 12 августа