Улица Серебренниковская в Новосибирске станет недоступной для всех видов транспорта

В Новосибирске с 4 августа полностью перекроют движение по улице Серебренниковской. Ограничение ввела компания "СГК-Новосибирск" для ремонта тепловых сетей.
Дорогу заблокируют на участке от улицы Спартака до улицы Октябрьской. Из-за того, что рабочие будут вести ремонт сразу в трех точках, проезд закроют для всех видов транспорта, включая трамвай №13.
|Событие
|Сроки / Время
|Начало перекрытия
|4 августа, 22:00
|Возобновление проезда
|10 августа, 05:00
|Полное завершение работ
|12 августа
Традиционная японская система ухода позволяет добиться салонного эффекта без использования химии, фокусируясь на бережном очищении и стимуляции фолликулов.