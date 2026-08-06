В поселке Туран строят новую школу на 825 мест для развития детей

В поселке Туран Пий-Хемского района строят общеобразовательную школу на 825 мест. Объект возводят по федеральной программе "Все лучшее — детям" национального проекта "Молодежь и дети". Срок сдачи здания — декабрь 2027 года.

Фото: Pravda.Ru by Marina Lebedeva is licensed under Все права защищены Пенал с рассыпанными цветными карандашами на школьной парте.

По данным Министерства образования Республики Тыва, работы идут по графику. На площадке ежедневно задействованы семь единиц техники и 40 рабочих.

Параметр Показатель Вместимость школы 825 мест Срок завершения строительства декабрь 2027 года Количество рабочих на объекте 40 человек Техническое оснащение площадки 7 единиц техники

Новое здание должно решить проблему доступности образования в районе и создать условия для развития детей за счет современной инфраструктуры.

Экспертная проверка: специалист по инфраструктуре и благоустройству регионов специалист по инфраструктуре и благоустройству регионов Ольга Морозова