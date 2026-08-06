В поселке Туран строят новую школу на 825 мест для развития детей

В поселке Туран Пий-Хемского района строят общеобразовательную школу на 825 мест. Объект возводят по федеральной программе "Все лучшее — детям" национального проекта "Молодежь и дети". Срок сдачи здания — декабрь 2027 года.
По данным Министерства образования Республики Тыва, работы идут по графику. На площадке ежедневно задействованы семь единиц техники и 40 рабочих.
|Параметр
|Показатель
|Вместимость школы
|825 мест
|Срок завершения строительства
|декабрь 2027 года
|Количество рабочих на объекте
|40 человек
|Техническое оснащение площадки
|7 единиц техники
Новое здание должно решить проблему доступности образования в районе и создать условия для развития детей за счет современной инфраструктуры.
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