На Сахалине досрочно завершили капремонт моста на трассе Лиственничное — Охотское

На Сахалине досрочно закончили капитальный ремонт моста на 5-м километре трассы Лиственничное — Охотское. Объект примет автомобили до конца августа, хотя по контракту строители должны были сдать его только осенью.
Работы вела компания "Востокдорстрой". Комиссия из "Управления Сахалинавтодора" уже осмотрела сооружение и подтвердила: все параметры соответствуют проекту, нарушений нет. Вместе с мостом подрядчик обновил прилегающий участок дороги.
|Параметр
|Данные
|Сумма затрат
|117,7 млн рублей
|Общая длина участка работ
|238 метров
|Размеры нового сооружения
|высота 2,5 м, ширина 4 м
Старый мост 1975 года постройки находился в предаварийном состоянии. Инженеры решили заменить его на железобетонную водопропускную трубу — такой вариант оказался самым практичным и дешевым в реализации.
Дорожную сеть острова продолжат обновлять в рамках нацпроекта "Инфраструктура для жизни". До конца 2026 года планируют завершить капремонт еще двух объектов: мостов через реки Правда в Холмском районе и Новоселку в Томаринском районе. Эти проекты курирует губернатор Валерий Лимаренко.
Параллельно с межгородскими трассами дорожники занимаются городской средой Южно-Сахалинска, где сейчас обновляют подъезды к школам и детским садам.
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