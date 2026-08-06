На Сахалине досрочно завершили капремонт моста на трассе Лиственничное — Охотское

На Сахалине досрочно закончили капитальный ремонт моста на 5-м километре трассы Лиственничное — Охотское. Объект примет автомобили до конца августа, хотя по контракту строители должны были сдать его только осенью.

Фото: Pravda.ru by Marina Lebedeva is licensed under Free for commercial use Дорожный знак "Дорожные работы"

Работы вела компания "Востокдорстрой". Комиссия из "Управления Сахалинавтодора" уже осмотрела сооружение и подтвердила: все параметры соответствуют проекту, нарушений нет. Вместе с мостом подрядчик обновил прилегающий участок дороги.

Параметр Данные Сумма затрат 117,7 млн рублей Общая длина участка работ 238 метров Размеры нового сооружения высота 2,5 м, ширина 4 м

Старый мост 1975 года постройки находился в предаварийном состоянии. Инженеры решили заменить его на железобетонную водопропускную трубу — такой вариант оказался самым практичным и дешевым в реализации.

Что отремонтируют дальше

Дорожную сеть острова продолжат обновлять в рамках нацпроекта "Инфраструктура для жизни". До конца 2026 года планируют завершить капремонт еще двух объектов: мостов через реки Правда в Холмском районе и Новоселку в Томаринском районе. Эти проекты курирует губернатор Валерий Лимаренко.

Параллельно с межгородскими трассами дорожники занимаются городской средой Южно-Сахалинска, где сейчас обновляют подъезды к школам и детским садам.

Экспертная проверка: специалист по инфраструктуре и благоустройству регионов специалист по инфраструктуре и благоустройству регионов Ольга Морозова