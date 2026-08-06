Сбитые над Ярославской областью 88 дронов привели к пожару и выбитым стеклам

Силы ПВО и РЭБ сбили 88 украинских беспилотников над Ярославской областью. По словам губернатора Михаила Евраева, эта атака стала самой массовой для региона.

Фото: freepik.com by ArthurHidden, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ Белый дрон, парящий в ярко-синем небе

Людей не задело — погибших и раненых нет. Однако удар оставил материальный след: сгорел частный дом, в нескольких многоквартирных зданиях выбиты стекла, повреждены личные автомобили жителей. Власти пообещали выплатить компенсации всем, кто понес убытки.

В Ярославле ограничили движение по Московскому проспекту. Там сейчас убирают обломки сбитых дронов.

"Фрагменты беспилотников могут быть обнаружены и в других местах. Важно, при их обнаружении не приближаться к ним, рядом с ними не пользоваться телефонами. Необходимо отойти на безопасное расстояние и незамедлительно сообщить об их местонахождении по телефону 112", — сообщил губернатор Михаил Евраев.

Специалисты Министерства обороны, сотрудники регионального министерства безопасности и силовые ведомства продолжают работу в регионе.