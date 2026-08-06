Изменение схем движения автобусов в Кирове с 7 по 10 августа

В Кирове временно изменят схемы движения нескольких автобусных маршрутов и отменят рейс троллейбуса. Ограничения связаны с реконструкцией тепловых сетей на улице Красноармейской.
Дорожные службы перекроют движение по улице Ленина на пересечении с Красноармейской. Ограничения вступят в силу в пятницу, 7 августа, в 23:00 и продлятся до 5:00 понедельника, 10 августа.
|Маршрут
|Измененный путь (в обе стороны)
|Автобус №1
|Ленина → Милицейская → Владимирская → Воровского → Ленина
|Автобусы №3, №5
|Комсомольская → Владимирская → Воровского → Ленина
|Автобус №47
|Ленина → Милицейская → Владимирская
|Автобус №87
|Ленина → Милицейская → Владимирская → Воровского
|Автобус №117
|Октябрьский проспект → Воровского → Ленина
На период проведения работ движение троллейбуса по данному участку полностью отменят.
Традиционная японская система ухода позволяет добиться салонного эффекта без использования химии, фокусируясь на бережном очищении и стимуляции фолликулов.