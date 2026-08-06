Изменение схем движения автобусов в Кирове с 7 по 10 августа

В Кирове временно изменят схемы движения нескольких автобусных маршрутов и отменят рейс троллейбуса. Ограничения связаны с реконструкцией тепловых сетей на улице Красноармейской.

Фото: Openverse by Сэм, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/ Автобус

Дорожные службы перекроют движение по улице Ленина на пересечении с Красноармейской. Ограничения вступят в силу в пятницу, 7 августа, в 23:00 и продлятся до 5:00 понедельника, 10 августа.

Маршрут Измененный путь (в обе стороны) Автобус №1 Ленина → Милицейская → Владимирская → Воровского → Ленина Автобусы №3, №5 Комсомольская → Владимирская → Воровского → Ленина Автобус №47 Ленина → Милицейская → Владимирская Автобус №87 Ленина → Милицейская → Владимирская → Воровского Автобус №117 Октябрьский проспект → Воровского → Ленина

На период проведения работ движение троллейбуса по данному участку полностью отменят.