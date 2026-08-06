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В Магадане строят берегоукрепление для защиты города от размыва Охотским морем

Россия » Дальний Восток » Магадан

В Магадане начали строить вторую очередь берегоукрепительного сооружения. Новый участок станет продолжением набережной Белых ночей и соединит парк "Маяк" с будущим морским логистическим центром.

Строительные работы на берегу
Фото: Pravda.Ru by Игорь Сергачев is licensed under Все права защищены
Строительные работы на берегу

Сейчас рабочие погружают трубошпунт, создавая каркас защиты берега. Помимо инженерной части, здесь обустроят общественное пространство: установят модульные зоны отдыха, защищенные от ветра и дождя, беседки с качелями, уличную мебель и спортивные площадки. Также предусмотрят удобные спуски к пляжу.

"Вторая очередь берегоукрепления станет логическим продолжением набережной Белых ночей. Мы формируем единое рекреационное пространство, которое свяжет парк "Маяк" и морской логистический центр", — отметил губернатор Магаданской области Сергей Носов.

Почему это важно для города

Проблема не только в создании прогулочной зоны. Береговая линия Охотского моря активно отступает. С 1939 года вода "съела" до 56 метров суши на участке от парка "Маяк" до инфекционной больницы. Сейчас здания больницы, частный сектор и промзоны фактически оказались на краю обрыва.

Ситуация осложняется тем, что Магадан находится в девятой зоне сейсмической активности. Любое серьезное потрясение может привести к обвалам, если берег не укреплен. Город уже проходил через это: в 2017 году из-за размыва склонов частично разрушилось Портовое шоссе — единственная дорога, связывающая город с морскими воротами региона. Тогда дорогу удалось восстановить и укрепить к 2021 году.

Сроки и деньги

На финансирование работ в 2027 году правительственная комиссия под председательством Юрия Трутнева выделила 947 млн рублей. Сдать объект планируют к 2029 году, когда Магадан отметит свое 100-летие.

Параметр Данные
Сумма выделенных средств (на 2027 г.) 947 млн рублей
Срок сдачи объекта 2029 год
Отступ береговой линии (с 1939 г.) до 56 метров
Автор Егор Щукин
Егор Щукин — журналист с 3-летним опытом. Рассказывает про общественные темы, повседневную жизнь и новости.
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