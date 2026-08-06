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В Якутии потушили семь лесных пожаров площадью более 60 тысяч гектаров

Россия » Дальний Восток » Якутск

В Якутии за сутки потушили семь лесных пожаров. Общая площадь ликвидированных возгораний составила 60 470 гектаров. Самым крупным из них стал очаг в Среднеколымском районе — там огонь уничтожил почти 59 тысяч гектаров леса.

Лесной пожар и пожарные МЧС
Фото: Pravda.Ru by Федор Савченко is licensed under Все права защищены
Лесной пожар и пожарные МЧС

Ситуация остается напряженной. По данным главного лесничего республики Андрея Коноплева, на начало суток в регионе зафиксировано 77 активных пожаров на площади более 440 тысяч гектаров. Десять из них признаны крупными.

Показатель Значение
Общая площадь действующих пожаров 440 340 га
Количество крупных очагов 10 (на 56 667 га)
Силы и средства 443 человека, 38 единиц техники

Огонь зафиксировали в Нюрбинском, Мирнинском, Кобяйском, Оленёкском, Сунтарском, Среднеколымском и Усть-Майском районах. В Кобяйском и Оленёкском районах сохраняется режим ЧС муниципального характера. По всей республике продолжает действовать региональный режим чрезвычайной ситуации.

"Обстановка в селе Эйик спокойная, угрозы населенному пункту нет. Сегодня запланированы работы по отжигу в районе детского неэксплуатируемого лагеря", — сообщил заместитель министра экологии, природопользования и лесного хозяйства Андрей Коноплев.

Для Якутии с ее огромными массивами тайги и удаленностью многих участков от дорог тушение пожаров осложняется логистикой. В таких условиях контролируемый отжиг часто становится единственным способом создать минерализованную полосу и остановить продвижение огня к жилым домам.

Экспертная проверка: эксперт по чрезвычайным ситуациям и природным рискам Ирина Петрова
Автор Егор Щукин
Егор Щукин — журналист с 3-летним опытом. Рассказывает про общественные темы, повседневную жизнь и новости.
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