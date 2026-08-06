В Якутии потушили семь лесных пожаров площадью более 60 тысяч гектаров

В Якутии за сутки потушили семь лесных пожаров. Общая площадь ликвидированных возгораний составила 60 470 гектаров. Самым крупным из них стал очаг в Среднеколымском районе — там огонь уничтожил почти 59 тысяч гектаров леса.
Ситуация остается напряженной. По данным главного лесничего республики Андрея Коноплева, на начало суток в регионе зафиксировано 77 активных пожаров на площади более 440 тысяч гектаров. Десять из них признаны крупными.
|Показатель
|Значение
|Общая площадь действующих пожаров
|440 340 га
|Количество крупных очагов
|10 (на 56 667 га)
|Силы и средства
|443 человека, 38 единиц техники
Огонь зафиксировали в Нюрбинском, Мирнинском, Кобяйском, Оленёкском, Сунтарском, Среднеколымском и Усть-Майском районах. В Кобяйском и Оленёкском районах сохраняется режим ЧС муниципального характера. По всей республике продолжает действовать региональный режим чрезвычайной ситуации.
"Обстановка в селе Эйик спокойная, угрозы населенному пункту нет. Сегодня запланированы работы по отжигу в районе детского неэксплуатируемого лагеря", — сообщил заместитель министра экологии, природопользования и лесного хозяйства Андрей Коноплев.
Для Якутии с ее огромными массивами тайги и удаленностью многих участков от дорог тушение пожаров осложняется логистикой. В таких условиях контролируемый отжиг часто становится единственным способом создать минерализованную полосу и остановить продвижение огня к жилым домам.
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