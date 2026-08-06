В Якутии зафиксировали сотни укусов клещей на дачах и в лесах

В Якутии к началу августа зафиксировали 626 случаев укусов клещей. Большинство людей столкнулись с опасностью на дачных участках и в лесах.

Фото: Pravda.Ru by Дмитрий Белов is licensed under Все права защищены Клещ на куртке

Лидером по количеству пострадавших стал Ленский район — здесь зарегистрировано почти половина всех случаев. Также высокая активность паразитов отмечена в Алданском, Олекминском и Нерюнгринском районах, а также в Якутске.

Район / Город Количество укусов Ленский район 286 Алданский район 96 Олекминский район 76 Якутск 41 Нерюнгринский район 39

Ситуация с вакцинацией остается неоднозначной. Из всех пострадавших 271 человек решил привиться от клещевого энцефалита уже после того, как их укусили. Заранее защитные прививки сделали только 170 жителей. Всего за год в республике вакцинировались около 17 тысяч человек, из них почти 4 тысячи — дети.

Для защиты людей в зонах массового отдыха и на территориях детских лагерей обработали почти 200 гектаров земли. Это стало ответом на расширение ареала обитания паразитов: ранее сообщалось, что клещи начали захватывать новые районы центральной Якутии.

Врачи напоминают о простых правилах безопасности при выходе в лес или парк: использовать репелленты, носить закрытую одежду и тщательно осматривать себя и детей после прогулки.

Экспертная проверка: региональный экономист / аналитик бюджетов и развития территорий региональный экономист / аналитик бюджетов и развития территорий Валерий Козлов Массовая вакцинация после укуса, а не до него, указывает на низкую культуру профилактики в регионах с высоким риском. Для бюджета республики экстренная медицинская помощь и лечение осложнений обходятся дороже, чем системная кампания по вакцинации населения в очагах активности клещей.