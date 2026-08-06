Сумма ипотечных кредитов в Рязанской области выросла в полтора раза

Жители Рязанской области за первую половину 2026 года оформили ипотечные кредиты на сумму 14,1 млрд рублей. Этот показатель в полтора раза превышает данные за аналогичный период прошлого года.
Основной поток средств направили в сектор первичного жилья — больше половины всех выданных ссуд ушло на покупку квартир в новостройках. На вторичном рынке рязанцы приобрели жилье на 4,5 млрд рублей. Также растет спрос на частный сектор: кредиты на индивидуальное жилищное строительство (ИЖС) составили 1,6 млрд рублей.
|Направление кредитования
|Сумма за полгода
|Новостройки
|Более 8 млрд руб.
|Вторичный рынок
|4,5 млрд руб.
|Индивидуальное строительство (ИЖС)
|1,6 млрд руб.
Средний размер кредита для жителя области составил 3,9 млн рублей. При этом заемщики стали выбирать более короткие сроки возврата средств: средний период ипотеки теперь составляет 24 года и 9 месяцев, что на год и семь месяцев меньше, чем раньше.
"Вслед за снижением ключевой ставки Банка России опускаются и рыночные ставки, в том числе по ипотеке. И люди стараются уменьшить переплату, обращаясь за рефинансированием ранее полученных кредитов. Объем рефинансирования в первом полугодии вырос в 6 раз, до 119,7 млн рублей", — пояснил начальник экономического отдела рязанского отделения Банка России Виталий Ларин.
Общий розничный ипотечный портфель региона вырос на 10,8%. По состоянию на 1 июля общая сумма задолженности рязанцев перед банками по ипотечным договорам достигла 139,8 млрд рублей.
Традиционная японская система ухода позволяет добиться салонного эффекта без использования химии, фокусируясь на бережном очищении и стимуляции фолликулов.