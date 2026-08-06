Сумма ипотечных кредитов в Рязанской области выросла в полтора раза

Жители Рязанской области за первую половину 2026 года оформили ипотечные кредиты на сумму 14,1 млрд рублей. Этот показатель в полтора раза превышает данные за аналогичный период прошлого года.

Фото: Pravda.Ru by Marina Lebedeva is licensed under Free for commercial use Современные новостройки

Основной поток средств направили в сектор первичного жилья — больше половины всех выданных ссуд ушло на покупку квартир в новостройках. На вторичном рынке рязанцы приобрели жилье на 4,5 млрд рублей. Также растет спрос на частный сектор: кредиты на индивидуальное жилищное строительство (ИЖС) составили 1,6 млрд рублей.

Направление кредитования Сумма за полгода Новостройки Более 8 млрд руб. Вторичный рынок 4,5 млрд руб. Индивидуальное строительство (ИЖС) 1,6 млрд руб.

Средний размер кредита для жителя области составил 3,9 млн рублей. При этом заемщики стали выбирать более короткие сроки возврата средств: средний период ипотеки теперь составляет 24 года и 9 месяцев, что на год и семь месяцев меньше, чем раньше.

"Вслед за снижением ключевой ставки Банка России опускаются и рыночные ставки, в том числе по ипотеке. И люди стараются уменьшить переплату, обращаясь за рефинансированием ранее полученных кредитов. Объем рефинансирования в первом полугодии вырос в 6 раз, до 119,7 млн рублей", — пояснил начальник экономического отдела рязанского отделения Банка России Виталий Ларин.

Общий розничный ипотечный портфель региона вырос на 10,8%. По состоянию на 1 июля общая сумма задолженности рязанцев перед банками по ипотечным договорам достигла 139,8 млрд рублей.

Экспертная проверка: региональный экономист / аналитик бюджетов и развития территорий региональный экономист / аналитик бюджетов и развития территорий Валерий Козлов