Бюджетники Забайкалья получили индексацию зарплат с опозданием в пять месяцев

Бюджетники Забайкальского края получили плановую индексацию зарплат с опозданием в пять месяцев. В то время как большинство регионов России повысили выплаты врачам, учителям и соцработникам с 1 января 2026 года, в Забайкалье прибавки начали начислять только с июня.

Фото: Pravda.ru by Marina Lebedeva is licensed under Free for commercial use Пачка 5000 рублей

Что предписал федеральный закон

Согласно Федеральному закону № 426-ФЗ "О федеральном бюджете на 2026 год", все субъекты РФ обязаны проиндексировать зарплаты бюджетникам минимум на уровень инфляции — не менее чем на 4%. Этот механизм должен работать автоматически, без заявлений со стороны работников.

Ряд регионов превысил этот порог. Например, в Калининградской области с начала года выплаты специалистам социальной сферы увеличили на 7,6%.

Как прошла индексация в Забайкалье

В Забайкальском крае график исполнения федеральных требований был нарушен. Последний раз зарплаты повышали в июле 2025 года, после чего наступило многомесячное затишье.

Региональные власти вернулись к вопросу только в конце весны. 27 мая 2026 года депутаты приняли местный закон, который ввел дифференцированную схему повышения: проценты прибавки зависели от категории работника (отдельно для врачей, учителей и сотрудников культуры). Фактически выплаты по этому закону начались с 1 июня.

Для педагогов ситуация оказалась наиболее острой: базовые оклады не росли почти год — с июля прошлого года до июня текущего, несмотря на общероссийские нормы.

Причины задержек и бюджетный контекст

Задержка индексации связана с тяжелым финансовым состоянием региона. Забайкальский край прогнозирует дефицит бюджета на 2026 год в размере 12,2 миллиарда рублей.

Показатель Значение / Статус Минимальная федеральная индексация 4% (с 1 января) Прогноз дефицита бюджета края на 2026 год ~12,2 млрд рублей Статус региона в РФ Зона повышенного риска задержек зарплат

Финансовые сложности привели к тому, что край не смог синхронизировать выплаты с федеральным графиком. В марте 2026 года в Чите и Могочинском округе уже фиксировались задержки зарплат учителям, что потребовало вмешательства прокуратуры и Следственного комитета.

В итоге бюджетники Забайкалья получили не гарантированный законом минимум в установленный срок, а региональное решение, принятое с пятимесячным опозданием в зависимости от текущих возможностей казны.

Экспертная проверка: региональный экономист / аналитик бюджетов и развития территорий региональный экономист / аналитик бюджетов и развития территорий Валерий Козлов