Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Возвращение топлива Евро-2 и Евро-3: риски для современных двигателей
Техническая ошибка Аэрофлота обернулась выплатой полумиллиона рублей пассажиру
Кошелек скажет спасибо: российская сборка обвалила стоимость премиального гибрида на миллион
Сибирь снова в зоне риска: надвигающийся шторм в Новосибирске принесет тяжелые последствия
Арбитражный суд Орловской области аннулировал право собственности компании "Квант" на склады
Улица Серебренниковская в Новосибирске станет недоступной для всех видов транспорта
Зарплаты строителей в Бурятии выросли на 24% и достигли 173 тысяч рублей
Казань сохраняет статус одного из самых дорогих городов России по стоимости фитнес-услуг
Почему квартира по завещанию может уйти государству или чужим людям

Бюджетники Забайкалья получили индексацию зарплат с опозданием в пять месяцев

Россия » Сибирь » Чита

Бюджетники Забайкальского края получили плановую индексацию зарплат с опозданием в пять месяцев. В то время как большинство регионов России повысили выплаты врачам, учителям и соцработникам с 1 января 2026 года, в Забайкалье прибавки начали начислять только с июня.

Пачка 5000 рублей
Фото: Pravda.ru by Marina Lebedeva is licensed under Free for commercial use
Пачка 5000 рублей

Что предписал федеральный закон

Согласно Федеральному закону № 426-ФЗ "О федеральном бюджете на 2026 год", все субъекты РФ обязаны проиндексировать зарплаты бюджетникам минимум на уровень инфляции — не менее чем на 4%. Этот механизм должен работать автоматически, без заявлений со стороны работников.

Ряд регионов превысил этот порог. Например, в Калининградской области с начала года выплаты специалистам социальной сферы увеличили на 7,6%.

Как прошла индексация в Забайкалье

В Забайкальском крае график исполнения федеральных требований был нарушен. Последний раз зарплаты повышали в июле 2025 года, после чего наступило многомесячное затишье.

Региональные власти вернулись к вопросу только в конце весны. 27 мая 2026 года депутаты приняли местный закон, который ввел дифференцированную схему повышения: проценты прибавки зависели от категории работника (отдельно для врачей, учителей и сотрудников культуры). Фактически выплаты по этому закону начались с 1 июня.

Для педагогов ситуация оказалась наиболее острой: базовые оклады не росли почти год — с июля прошлого года до июня текущего, несмотря на общероссийские нормы.

Причины задержек и бюджетный контекст

Задержка индексации связана с тяжелым финансовым состоянием региона. Забайкальский край прогнозирует дефицит бюджета на 2026 год в размере 12,2 миллиарда рублей.

Показатель Значение / Статус
Минимальная федеральная индексация 4% (с 1 января)
Прогноз дефицита бюджета края на 2026 год ~12,2 млрд рублей
Статус региона в РФ Зона повышенного риска задержек зарплат

Финансовые сложности привели к тому, что край не смог синхронизировать выплаты с федеральным графиком. В марте 2026 года в Чите и Могочинском округе уже фиксировались задержки зарплат учителям, что потребовало вмешательства прокуратуры и Следственного комитета.

В итоге бюджетники Забайкалья получили не гарантированный законом минимум в установленный срок, а региональное решение, принятое с пятимесячным опозданием в зависимости от текущих возможностей казны.

Экспертная проверка: региональный экономист / аналитик бюджетов и развития территорий Валерий Козлов
Автор Егор Щукин
Егор Щукин — журналист с 3-летним опытом. Рассказывает про общественные темы, повседневную жизнь и новости.
Сейчас читают
Боевой генерал вместо чиновников: перестройка в Минобороны предопределила новый темп СВО
Военные новости
Боевой генерал вместо чиновников: перестройка в Минобороны предопределила новый темп СВО
Администрация пермского зоопарка призвала посетителей не шуметь у вольера снежных барсов
Пермский край
Администрация пермского зоопарка призвала посетителей не шуметь у вольера снежных барсов
Популярное
Волосы как после дорогого салона: 5 шагов японского метода мытья головы в домашних условиях

Традиционная японская система ухода позволяет добиться салонного эффекта без использования химии, фокусируясь на бережном очищении и стимуляции фолликулов.

Волосы как после дорогого салона: 5 шагов японского метода мытья головы в домашних условиях
Боевой генерал вместо чиновников: перестройка в Минобороны предопределила новый темп СВО
Боевой генерал вместо чиновников: перестройка в Минобороны предопределила новый темп СВО
Не боятся засухи и украшают сад до осени: 8 однолетников для дачных дорожек и клумб
Под напором ВС РФ побежали львовские боевики, обезопасив многострадальное Тёткино
Странный зоопарк из железа: украинские новинки июля предопределили финал иллюзий об успехах Андрей Николаев Тайная жизнь звезд "Мухтара": знаменитая актриса раскрыла правду о работе с животными Анжела Якубовская Провал плана Зеленского лишил Украину доступа к Чёрному морю Любовь Степушова
Взрыв под Екатеринбургом: случайность спасла владельца Уралдронзавода от смерти
Недооценка России обернулась фатальными событиями на рынке дизеля в ЕС и на Украине
Главный нейл-тренд сезона: почему все массово выбирают фисташковое покрытие
Главный нейл-тренд сезона: почему все массово выбирают фисташковое покрытие
Последние материалы
Якутск переходит на строительство домов в 16 этажей на вечной мерзлоте
Муниципальные власти Бурятии используют ИИ для обработки правовых документов и договоров
В Хабаровске ввели режим повышенной готовности из-за подъема воды в Амуре
Киргизия создаст в Таласской области предприятие по производству мяса птицы и яиц
Строительство новой детской поликлиники в Кемерове задерживается из-за отсутствия денег
Забайкальский край потерял 598 млн рублей на борьбу с загрязнением воздуха
Массовый вылов рыбы-собаки у берегов Сахалина стал возможен из-за потепления воды
Импорт цветов в Омскую область вырос в 30 раз за семь месяцев
Производство низкоклассного бензина в России продлили до июля 2027 года
Правительство Дагестана наладило бесперебойные поставки топлива для аграриев
EnglishDeutschFrançaisPortugueseSpain
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), home@pravda.ru, 105066, Москва, ул. Александра Лукьянова, д. 3

Copyright © 1999-2026, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.