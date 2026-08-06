Забайкальский край потерял 598 млн рублей на борьбу с загрязнением воздуха

Забайкальский край потерял 598 млн рублей, выделенных на борьбу с загрязнением воздуха. Правительство РФ перераспределило эти средства в пользу Омской области. Там уже подготовили поадресный список из 2,8 тысячи домов для перевода с печного отопления на газ.

Фото: Designed by Freepik by freepik, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ Завод по производству выбросов CO2

В этом материале: Почему деньги ушли в Омск

Экологическая ситуация в Чите

Причины системного сбоя в регионе

Деньги ушли туда, где есть план

Распоряжение о перераспределении средств подписал председатель правительства РФ 3 августа 2026 года. Средства направлены на реализацию федерального проекта "Чистый воздух". В Омске финансирование используют системно: город участвует в проекте с 2019 года и к 2026 году получит около 1 млрд рублей.

В Забайкалье же средства не освоили из-за неготовности региона реализовать запланированные мероприятия. В отличие от омских коллег, местная управленческая команда не подготовила конкретные перечни объектов и проекты работ.

Чита задыхается: цифры и факты

Пока другие регионы переводят частный сектор на газ, Чита остается одним из самых грязных городов России. Проблема обостряется зимой: безветрие и морозы удерживают дым от печного отопления в приземном слое атмосферы.

Показатель Значение (2025 год) Индекс загрязнения воздуха в Чите 27,5 (4-й класс опасности — очень высокий) Случаи экстремального загрязнения в крае 24 случая (из них 20 — в Чите)

Основной источник смога — угольное отопление частного сектора. Это одна из немногих региональных столиц, где уголь до сих пор используется массово.

Хроника управленческого провала

Потеря 598 млн рублей не стала случайностью. В 2025 году край уже лишился более 400 млн рублей, которые ушли в Иркутскую область, так как заявка Забайкалья на конкурс Минприроды не прошла из-за неготовности.

Даже утверждение комплексного плана по снижению выбросов губернатором Александром Осиповым в марте 2025 года не помогло — финансирование было перераспределено быстрее, чем документ начали выполнять. Символичным стал перенос газификации Петровска-Забайкальского: работы должны были начаться в 2026 году, но их отодвинули на 2029 год с финалом в 2032-м.

Потерянные средства могли пойти на:

газификацию микрорайонов Читы;

перевод котельных с угля на газ;

установку фильтров на предприятиях.

Общий фон

Экологический провал отражает общую экономическую ситуацию в регионе. Бюджет Забайкальского края на 2026 год сформирован с дефицитом 12,2 млрд рублей при госдолге свыше 26,7 млрд. Неспособность освоить федеральные целевые деньги указывает на системный кризис управления, который затрагивает не только экологию, но и промышленный сектор.

Экспертная проверка: региональный экономист / аналитик бюджетов и развития территорий региональный экономист / аналитик бюджетов и развития территорий Валерий Козлов