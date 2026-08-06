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Забайкальский край потерял 598 млн рублей на борьбу с загрязнением воздуха

Россия » Сибирь » Чита

Забайкальский край потерял 598 млн рублей, выделенных на борьбу с загрязнением воздуха. Правительство РФ перераспределило эти средства в пользу Омской области. Там уже подготовили поадресный список из 2,8 тысячи домов для перевода с печного отопления на газ.

Завод по производству выбросов CO2
Фото: Designed by Freepik by freepik, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Завод по производству выбросов CO2
В этом материале:
  • Почему деньги ушли в Омск
  • Экологическая ситуация в Чите
  • Причины системного сбоя в регионе

Деньги ушли туда, где есть план

Распоряжение о перераспределении средств подписал председатель правительства РФ 3 августа 2026 года. Средства направлены на реализацию федерального проекта "Чистый воздух". В Омске финансирование используют системно: город участвует в проекте с 2019 года и к 2026 году получит около 1 млрд рублей.

В Забайкалье же средства не освоили из-за неготовности региона реализовать запланированные мероприятия. В отличие от омских коллег, местная управленческая команда не подготовила конкретные перечни объектов и проекты работ.

Чита задыхается: цифры и факты

Пока другие регионы переводят частный сектор на газ, Чита остается одним из самых грязных городов России. Проблема обостряется зимой: безветрие и морозы удерживают дым от печного отопления в приземном слое атмосферы.

Показатель Значение (2025 год)
Индекс загрязнения воздуха в Чите 27,5 (4-й класс опасности — очень высокий)
Случаи экстремального загрязнения в крае 24 случая (из них 20 — в Чите)

Основной источник смога — угольное отопление частного сектора. Это одна из немногих региональных столиц, где уголь до сих пор используется массово.

Хроника управленческого провала

Потеря 598 млн рублей не стала случайностью. В 2025 году край уже лишился более 400 млн рублей, которые ушли в Иркутскую область, так как заявка Забайкалья на конкурс Минприроды не прошла из-за неготовности.

Даже утверждение комплексного плана по снижению выбросов губернатором Александром Осиповым в марте 2025 года не помогло — финансирование было перераспределено быстрее, чем документ начали выполнять. Символичным стал перенос газификации Петровска-Забайкальского: работы должны были начаться в 2026 году, но их отодвинули на 2029 год с финалом в 2032-м.

Потерянные средства могли пойти на:

  • газификацию микрорайонов Читы;
  • перевод котельных с угля на газ;
  • установку фильтров на предприятиях.

Общий фон

Экологический провал отражает общую экономическую ситуацию в регионе. Бюджет Забайкальского края на 2026 год сформирован с дефицитом 12,2 млрд рублей при госдолге свыше 26,7 млрд. Неспособность освоить федеральные целевые деньги указывает на системный кризис управления, который затрагивает не только экологию, но и промышленный сектор.

Экспертная проверка: региональный экономист / аналитик бюджетов и развития территорий Валерий Козлов
Автор Егор Щукин
Егор Щукин — журналист с 3-летним опытом. Рассказывает про общественные темы, повседневную жизнь и новости.
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