Массовый вылов рыбы-собаки у берегов Сахалина стал возможен из-за потепления воды

У юго-восточного побережья Сахалина рыбаки выловили около 500 килограммов северной рыбы-собаки. Подобный объем этого вида у берегов острова фиксируют впервые, сообщили в сахалинском филиале ВНИРО.
Рыба-собака, более известная как фугу, обычно обитает в тропических и теплых водах. Ее массовое появление в северных широтах ученые объясняют ростом температуры воды и смещением кормовой базы. Море меняется: виды, которые раньше считались экзотикой или забредали случайно, теперь приходят организованными группами.
Это не единичный случай. В конце июля в районе Холмска в сети попала крупная корифена — еще один представитель теплолюбивой ихтиофауны. Всего у сахалинского побережья сейчас находят до 15 тепловодных видов, включая японскую скумбрию и синеперого тунца.
Тунец мигрирует к южным берегам острова из Японского моря и северо-западной части Тихого океана в поисках корма. Специалисты полагают, что в августе и сентябре в регионе могут появиться новые субтропические виды.
|Вид рыбы
|Особенность появления у Сахалина
|Рыба-собака (фугу)
|Впервые выловлен крупный объем — около 500 кг
|Корифена
|Зафиксирован крупный экземпляр в районе Холмска
|Синеперый тунец
|Нагульная миграция из южных районов Тихого океана
Сейчас ученые проводят экспедиции, чтобы понять видовой состав приходящих рыб. Цель не просто в каталогизации, а в прогнозе: станет ли этот промысел экономически выгодным и возможным в будущем.
Традиционная японская система ухода позволяет добиться салонного эффекта без использования химии, фокусируясь на бережном очищении и стимуляции фолликулов.