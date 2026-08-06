Массовый вылов рыбы-собаки у берегов Сахалина стал возможен из-за потепления воды

У юго-восточного побережья Сахалина рыбаки выловили около 500 килограммов северной рыбы-собаки. Подобный объем этого вида у берегов острова фиксируют впервые, сообщили в сахалинском филиале ВНИРО.

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Рыба-собака, более известная как фугу, обычно обитает в тропических и теплых водах. Ее массовое появление в северных широтах ученые объясняют ростом температуры воды и смещением кормовой базы. Море меняется: виды, которые раньше считались экзотикой или забредали случайно, теперь приходят организованными группами.

Это не единичный случай. В конце июля в районе Холмска в сети попала крупная корифена — еще один представитель теплолюбивой ихтиофауны. Всего у сахалинского побережья сейчас находят до 15 тепловодных видов, включая японскую скумбрию и синеперого тунца.

Тунец мигрирует к южным берегам острова из Японского моря и северо-западной части Тихого океана в поисках корма. Специалисты полагают, что в августе и сентябре в регионе могут появиться новые субтропические виды.

Вид рыбы Особенность появления у Сахалина Рыба-собака (фугу) Впервые выловлен крупный объем — около 500 кг Корифена Зафиксирован крупный экземпляр в районе Холмска Синеперый тунец Нагульная миграция из южных районов Тихого океана

Сейчас ученые проводят экспедиции, чтобы понять видовой состав приходящих рыб. Цель не просто в каталогизации, а в прогнозе: станет ли этот промысел экономически выгодным и возможным в будущем.

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