Правительство Дагестана наладило бесперебойные поставки топлива для аграриев

Правительство Дагестана организовало систему бесперебойных поставок горюче-смазочных материалов для аграриев. Меры по обеспечению хозяйств топливом обсудили на совещании под руководством премьер-министра Магомеда Рамазанова.

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Министерство сельского хозяйства и продовольствия республики собрало запросы из муниципальных районов и составило сводный реестр потребностей в ГСМ. Документ охватывает период с июля по сентябрь и разбит по конкретным отраслям агропромышленного комплекса. Список направили в Минсельхоз России, чтобы согласовать поставки на федеральном уровне.

В муниципалитетах назначили опорных операторов АЗС. Эти станции работают напрямую с крупными нефтяными компаниями. Операторы будут собирать ресурсы и организовывать доставку бензина и дизельного топлива прямо в хозяйства и на поля.

Новый механизм должен исключить дефицит топлива во время летне-осенних полевых работ и уборки урожая, когда нагрузка на технику максимальна.

Этап обеспечения ГСМ Действие Планирование Создание реестра потребностей на июль-сентябрь по отраслям АПК Координация Согласование объемов поставок с Минсельхозом России Логистика Доставка топлива через опорные АЗС напрямую в хозяйства

"Для оперативного закрытия потребностей хозяйств Минсельхозпрод республики проанализировал запросы от муниципальных районов", — сообщил первый заместитель министра сельского хозяйства и продовольствия РД Шарип Шарипов.

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