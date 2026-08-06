Правительство Дагестана наладило бесперебойные поставки топлива для аграриев

Правительство Дагестана организовало систему бесперебойных поставок горюче-смазочных материалов для аграриев. Меры по обеспечению хозяйств топливом обсудили на совещании под руководством премьер-министра Магомеда Рамазанова.
Министерство сельского хозяйства и продовольствия республики собрало запросы из муниципальных районов и составило сводный реестр потребностей в ГСМ. Документ охватывает период с июля по сентябрь и разбит по конкретным отраслям агропромышленного комплекса. Список направили в Минсельхоз России, чтобы согласовать поставки на федеральном уровне.
В муниципалитетах назначили опорных операторов АЗС. Эти станции работают напрямую с крупными нефтяными компаниями. Операторы будут собирать ресурсы и организовывать доставку бензина и дизельного топлива прямо в хозяйства и на поля.
Новый механизм должен исключить дефицит топлива во время летне-осенних полевых работ и уборки урожая, когда нагрузка на технику максимальна.
|Этап обеспечения ГСМ
|Действие
|Планирование
|Создание реестра потребностей на июль-сентябрь по отраслям АПК
|Координация
|Согласование объемов поставок с Минсельхозом России
|Логистика
|Доставка топлива через опорные АЗС напрямую в хозяйства
"Для оперативного закрытия потребностей хозяйств Минсельхозпрод республики проанализировал запросы от муниципальных районов", — сообщил первый заместитель министра сельского хозяйства и продовольствия РД Шарип Шарипов.
Традиционная японская система ухода позволяет добиться салонного эффекта без использования химии, фокусируясь на бережном очищении и стимуляции фолликулов.