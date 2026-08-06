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Правительство Дагестана наладило бесперебойные поставки топлива для аграриев

Россия » Юг » Махачкала

Правительство Дагестана организовало систему бесперебойных поставок горюче-смазочных материалов для аграриев. Меры по обеспечению хозяйств топливом обсудили на совещании под руководством премьер-министра Магомеда Рамазанова.

Трактор в поле
Фото: Pravda.Ru by Дмитрий Белов is licensed under Все права защищены
Трактор в поле

Министерство сельского хозяйства и продовольствия республики собрало запросы из муниципальных районов и составило сводный реестр потребностей в ГСМ. Документ охватывает период с июля по сентябрь и разбит по конкретным отраслям агропромышленного комплекса. Список направили в Минсельхоз России, чтобы согласовать поставки на федеральном уровне.

В муниципалитетах назначили опорных операторов АЗС. Эти станции работают напрямую с крупными нефтяными компаниями. Операторы будут собирать ресурсы и организовывать доставку бензина и дизельного топлива прямо в хозяйства и на поля.

Новый механизм должен исключить дефицит топлива во время летне-осенних полевых работ и уборки урожая, когда нагрузка на технику максимальна.

Этап обеспечения ГСМ Действие
Планирование Создание реестра потребностей на июль-сентябрь по отраслям АПК
Координация Согласование объемов поставок с Минсельхозом России
Логистика Доставка топлива через опорные АЗС напрямую в хозяйства

"Для оперативного закрытия потребностей хозяйств Минсельхозпрод республики проанализировал запросы от муниципальных районов", — сообщил первый заместитель министра сельского хозяйства и продовольствия РД Шарип Шарипов.

Экспертная проверка: региональный экономист / аналитик бюджетов и развития территорий Валерий Козлов
Автор Егор Щукин
Егор Щукин — журналист с 3-летним опытом. Рассказывает про общественные темы, повседневную жизнь и новости.
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