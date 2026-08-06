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Импорт цветов в Омскую область вырос в 30 раз за семь месяцев

Россия » Сибирь » Омск

В Омскую область за семь месяцев этого года завезли 14,3 млн импортных цветов и горшечных растений. Объем поставок вырос в 30 раз по сравнению с прошлым годом, когда регион получил лишь 490 тысяч штук.

Цветы
Фото: Mos.ru by Ю. Иванко, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Цветы

Вместе с растениями в область пытались доставить опасных вредителей. Инспекторы Россельхознадзора пресекли 85 попыток ввоза зараженных грузов, тогда как за аналогичный период прошлого года было зафиксировано 55 случаев.

Показатель Значение (январь-июль)
Импорт цветов и растений 14,3 млн шт.
Попытки ввоза зараженных грузов 85 случаев
Общий вес растительного импорта (СВХ "Омас") почти 29 тыс. тонн

Защита от цветочного трипса

Особое внимание инспекторы уделили букетам, зараженным западным цветочным трипсом. Этот вредитель поражает более 250 видов растений и переносит опасные вирусы, в том числе вирус бронзовости томата, что создает риски для местного сельского хозяйства.

Диагноз подтвердила лаборатория Омского филиала "Центра оценки качества зерна и продуктов его переработки". В итоге семь партий цветов уничтожили, а 20 партий прошли фумигацию (химическую обработку) и после повторных проверок попали в продажу.

Риски из Узбекистана

Основной поток плодоовощной продукции в регион идет из Узбекистана — на него приходится 98,6% всех поставок (28,4 тыс. тонн). Также овощи и фрукты привозят из Китая, Таджикистана, Туркменистана, Ирана, Вьетнама и Шри-Ланки.

"Рост выявлений карантинных объектов в продукции из Узбекистана — не случайность. С начала года зафиксировано уже 132 случая обнаружения карантинных объектов. В ответ с 23 июля ограничен ввоз продукции от пяти узбекских экспортеров, допустивших наибольшее количество нарушений", — сообщили в Россельхознадзоре.

Экспертная проверка: эколог / специалист по природопользованию Игорь Степанов
Автор Владимир Успенский
Журналист и выпускающий редактор Pravda.Ru
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