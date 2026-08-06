Импорт цветов в Омскую область вырос в 30 раз за семь месяцев

В Омскую область за семь месяцев этого года завезли 14,3 млн импортных цветов и горшечных растений. Объем поставок вырос в 30 раз по сравнению с прошлым годом, когда регион получил лишь 490 тысяч штук.
Вместе с растениями в область пытались доставить опасных вредителей. Инспекторы Россельхознадзора пресекли 85 попыток ввоза зараженных грузов, тогда как за аналогичный период прошлого года было зафиксировано 55 случаев.
|Показатель
|Значение (январь-июль)
|Импорт цветов и растений
|14,3 млн шт.
|Попытки ввоза зараженных грузов
|85 случаев
|Общий вес растительного импорта (СВХ "Омас")
|почти 29 тыс. тонн
Особое внимание инспекторы уделили букетам, зараженным западным цветочным трипсом. Этот вредитель поражает более 250 видов растений и переносит опасные вирусы, в том числе вирус бронзовости томата, что создает риски для местного сельского хозяйства.
Диагноз подтвердила лаборатория Омского филиала "Центра оценки качества зерна и продуктов его переработки". В итоге семь партий цветов уничтожили, а 20 партий прошли фумигацию (химическую обработку) и после повторных проверок попали в продажу.
Основной поток плодоовощной продукции в регион идет из Узбекистана — на него приходится 98,6% всех поставок (28,4 тыс. тонн). Также овощи и фрукты привозят из Китая, Таджикистана, Туркменистана, Ирана, Вьетнама и Шри-Ланки.
"Рост выявлений карантинных объектов в продукции из Узбекистана — не случайность. С начала года зафиксировано уже 132 случая обнаружения карантинных объектов. В ответ с 23 июля ограничен ввоз продукции от пяти узбекских экспортеров, допустивших наибольшее количество нарушений", — сообщили в Россельхознадзоре.
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