Дефицит топлива в Дагестане привел к резкому скачку цен на АЗС

Правительство Дагестана пытается решить проблему дефицита топлива и резкого роста цен на заправках. Премьер-министр Магомед Рамазанов провел совещание, на котором обсудили сбои в поставках ГСМ.

Фото: Pravda.ru by Marina Lebedeva is licensed under Free for commercial use Закрытая АЗС

Врио министра энергетики и тарифов РД Марат Шихалиев сообщил, что ведомство обратилось в Минэнерго России. Власти просят федеральный центр ускорить отгрузку топлива, которое владельцы дагестанских АЗС уже оплатили, но до сих пор не получили.

Вид топлива Цена в мае (руб.) Текущая цена (руб.) Бензин АИ-92 70 115 Бензин АИ-95 75 120

По данным министерства, спрос на сжиженный углеводородный газ (СУГ) вырос на 30% — водители переходят на него из-за дороговизны бензина. При этом биржевая стоимость газа подскочила на 76%.

"Скачок розничных цен на дагестанских АЗС существенно опережает динамику биржевых котировок", — пояснил Марат Шихалиев.

Министр отметил, что такая разница в ценах указывает на возможные нарушения. Теперь ведомство проверит, как местные владельцы заправок формируют стоимость литра топлива.

Сейчас специалисты республики и федерального центра изучают все неисполненные заявки, чтобы найти причины задержек со стороны поставщиков. Чтобы избежать коллапса в случае острого дефицита или введения графиков заправки, власти создают специальный реестр приоритетного транспорта. В первую очередь топливом обеспечат социально значимые организации — скорую помощь и пожарные службы.

Экспертная проверка: региональный экономист / аналитик бюджетов и развития территорий региональный экономист / аналитик бюджетов и развития территорий Валерий Козлов