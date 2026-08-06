Правительство Дагестана пытается решить проблему дефицита топлива и резкого роста цен на заправках. Премьер-министр Магомед Рамазанов провел совещание, на котором обсудили сбои в поставках ГСМ.
Врио министра энергетики и тарифов РД Марат Шихалиев сообщил, что ведомство обратилось в Минэнерго России. Власти просят федеральный центр ускорить отгрузку топлива, которое владельцы дагестанских АЗС уже оплатили, но до сих пор не получили.
|Вид топлива
|Цена в мае (руб.)
|Текущая цена (руб.)
|Бензин АИ-92
|70
|115
|Бензин АИ-95
|75
|120
По данным министерства, спрос на сжиженный углеводородный газ (СУГ) вырос на 30% — водители переходят на него из-за дороговизны бензина. При этом биржевая стоимость газа подскочила на 76%.
"Скачок розничных цен на дагестанских АЗС существенно опережает динамику биржевых котировок", — пояснил Марат Шихалиев.
Министр отметил, что такая разница в ценах указывает на возможные нарушения. Теперь ведомство проверит, как местные владельцы заправок формируют стоимость литра топлива.
Сейчас специалисты республики и федерального центра изучают все неисполненные заявки, чтобы найти причины задержек со стороны поставщиков. Чтобы избежать коллапса в случае острого дефицита или введения графиков заправки, власти создают специальный реестр приоритетного транспорта. В первую очередь топливом обеспечат социально значимые организации — скорую помощь и пожарные службы.
Традиционная японская система ухода позволяет добиться салонного эффекта без использования химии, фокусируясь на бережном очищении и стимуляции фолликулов.