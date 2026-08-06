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Разрыв в миллиарды: как Петербург и Ленобласть тратят деньги на экологию

Россия » Северо-Запад » Санкт-Петербург

Петербург и Ленинградская область по-разному распределяют средства на экологию, хотя итоговые цифры в отчетах зависят от того, кто ведет подсчет. По данным Петростата, за 2025 год город направил на охрану окружающей среды 13,3 млрд рублей, тогда как область потратила 16,2 млрд. Однако ведомственные отчеты рисуют иную картину: "зеленый бюджет" Петербурга по сведениям комитета по природопользованию составил 109,3 млрд рублей, а в области профильный комитет отчитался о 2,6 млрд.

Автодорожный металлический разводной мост через Большую Неву в Санкт-Петербурге
Фото: Pravda.Ru by Вадим Савицкий is licensed under All Rights Reserved
Автодорожный металлический разводной мост через Большую Неву в Санкт-Петербурге

Разрыв объясняется разницей систем учета: статистики и чиновники по-разному определяют статьи расходов и группируют суммы. Если опираться на данные Петростата, становится виден реальный профиль экологических проблем каждого региона.

Структура расходов

В Петербурге основные средства уходят на борьбу с загрязнением воды и управление отходами. Это закономерно для мегаполиса с разветвленной системой водоотведения, где чистота Невы влияет и на жизнь горожан, и на туристическую привлекательность города.

В Ленинградской области акценты смещены: помимо воды, значительная часть бюджета уходит на обеспечение радиационной безопасности, что связано с наличием АЭС в Сосновом Боре.

Направление Санкт-Петербург Ленобласть
Сточные воды 47% 53%
Обращение с отходами 38% 27%
Радиационная безопасность - 10%
Охрана воздуха 6% 6%

Мусорный вопрос и переработка

Петербург стремится к "экономике замкнутого цикла". Цель к 2030 году — сортировать все ТКО, вовлекать в оборот не менее 25% ресурсов и сократить захоронение мусора до половины от общего объема. Однако статистика утилизации выглядит нестабильно: с 7,5 млн тонн в 2021 году показатель упал до 1,1 млн тонн к 2025-му.

Такая динамика объясняется перераспределением потоков и постепенным запуском новых мощностей. Город и область работают здесь в связке: в Выборгском районе области уже запустили комплекс "Островский", а к 2027 году откроют объект "Новосёлки".

Интересен обратный тренд в Ленобласти. Объем утилизируемых здесь отходов резко сократился — с 10 млн тонн в 2021-м до 22,5 тыс. тонн в 2025-м. Это подтверждает тезис о том, что мусор просто перемещается между регионами на более современные перерабатывающие площадки.

Воздух и радиационный фон

В Петербурге удалось заметно снизить выбросы от стационарных источников: с 72,2 тыс. тонн в 2021 году до 64,9 тыс. тонн к 2025-му. Этому помог массовый перевод котельных с мазута на газ и установка фильтров на заводах. Транспортный сектор обновляют за счет перехода на электротягу и газомоторное топливо.

В области падение выбросов менее выражено (с 234 тыс. до 232,1 тыс. тонн), но оно происходит на фоне переноса производств из Петербурга в область. То есть экологический эффект достигается даже при росте промышленного объема.

Отдельный блок расходов области занимает радиационный контроль. Сеть АСКРО из 17 постов фиксирует фон в пределах 0,05-0,29 мкЗв/ч, что соответствует естественным значениям. В 2025 году регион обновил оборудование контроля и провел гигиеническую паспортизацию муниципалитетов.

Экспертная проверка: специалист по инфраструктуре и благоустройству регионов Ольга Морозова
Автор Егор Щукин
Егор Щукин — журналист с 3-летним опытом. Рассказывает про общественные темы, повседневную жизнь и новости.
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