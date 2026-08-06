Рестораны Петербурга фиксируют спад посещаемости при росте среднего чека

Ресторанный бизнес Петербурга фиксирует спад посещаемости. Гости стали реже ходить в кафе, а те заведения, что остаются на плаву, пытаются компенсировать потерю трафика за счет роста цен. Сильнее всего кризис ударил по Невскому проспекту, где второй год подряд действует запрет на установку летних веранд.
Согласно данным Focus Technologies, количество заказов в заведениях города летом 2026 года упало на 8,1% по сравнению с прошлым годом. При этом общая выручка рынка выросла всего на 1%, что стало возможным лишь благодаря росту среднего чека — он увеличился на 9,8%.
Рестораторы отмечают смену потребительского поведения: горожане переходят к более рациональному потреблению. Жители спальных районов реже выезжают в центр из-за подорожания такси и парковок, а туристы стали экономнее.
Значительное влияние оказал рост цен на алкоголь. По словам Натальи Митчиной, директора по развитию Big Family, удорожание напитков сокращает время пребывания гостя в заведении до 1,5-2 часов. В итоге посетители заказывают один бокал и пару блюд вместо полноценного ужина.
Спад ощутили и в сегменте стритфуда. Основатель сети "VЛAVAШЕ" Павел Крупин сообщает о падении оборота на 10-20%. По его наблюдениям, частота визитов постоянных клиентов сократилась с ежедневной до одного раза в две недели.
Главная улица города теряет привлекательность для бизнеса. Отсутствие летних террас, которые традиционно приносят до 30% дополнительной выручки, делает экономику заведений на Невском уязвимой. Многие рестораторы теперь рекомендуют партнерам менять локацию или вовсе закрываться.
В компании "Теремок" полагают, что запрет веранд противоречит статусу Петербурга как туристического центра, так как ограничивает комфорт прогулок и атмосферу города.
"Невский проспект стал менее привлекательным для бизнеса, это сложно не заметить. Мы рекомендовали своим франчайзи закрыться или сменить локацию, потому что доходность стала меньше", — пояснила Наталья Митчина.
Общая тенденция по городу также негативная: число заведений с летними верандами сократилось на 10% за год. Сейчас такой формат имеют лишь 15% всех точек общепита.
|Район
|Кол-во заведений с верандами/столиками
|Центральный
|555
|Петроградский
|251
|Адмиралтейский
|210
|Василеостровский
|154
|Приморский
|135
Городские власти в ответ на жалобы бизнеса сосредоточились на контроле. Комитет по контролю за имуществом Петербурга (ККИ) сообщает об освобождении десятков участков, которые были заняты незаконно или с превышением разрешенной площади.
Несмотря на сложности, рынок проходит через этап обновления. В первом полугодии 2026 года на ключевых улицах города открылось 14 ресторанов, при этом закрылись 19. Наблюдается тенденция: новички заходят на рынок реже, зато опытные сети масштабируют успешные проекты.
На самом Невском проспекте доля свободных площадей остается минимальной — около 2%. Здесь происходит точечная замена игроков: например, ресторан "Иван да Марья" открылся на месте бара Kriek, а в ближайшее время заведение "Ехал грека" займет место бывшего ресторана "Сиртаки".
"Сокращение числа заведений с верандами может отражать сложную экономику самого формата: он требует дополнительных затрат, персонала и сильно зависит от погоды. Если потребитель становится чувствительным к цене, не каждый готов поддерживать такой формат", — отметил Михаил Васильев, руководитель направления исследований Focus Technologies.
Традиционная японская система ухода позволяет добиться салонного эффекта без использования химии, фокусируясь на бережном очищении и стимуляции фолликулов.