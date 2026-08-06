Рестораны Петербурга фиксируют спад посещаемости при росте среднего чека

Ресторанный бизнес Петербурга фиксирует спад посещаемости. Гости стали реже ходить в кафе, а те заведения, что остаются на плаву, пытаются компенсировать потерю трафика за счет роста цен. Сильнее всего кризис ударил по Невскому проспекту, где второй год подряд действует запрет на установку летних веранд.

Фото: Pravda.Ru by Дмитрий Белов is licensed under Все права защищены Интерьер кафе с десертами

Согласно данным Focus Technologies, количество заказов в заведениях города летом 2026 года упало на 8,1% по сравнению с прошлым годом. При этом общая выручка рынка выросла всего на 1%, что стало возможным лишь благодаря росту среднего чека — он увеличился на 9,8%.

Почему люди стали реже посещать рестораны

Рестораторы отмечают смену потребительского поведения: горожане переходят к более рациональному потреблению. Жители спальных районов реже выезжают в центр из-за подорожания такси и парковок, а туристы стали экономнее.

Значительное влияние оказал рост цен на алкоголь. По словам Натальи Митчиной, директора по развитию Big Family, удорожание напитков сокращает время пребывания гостя в заведении до 1,5-2 часов. В итоге посетители заказывают один бокал и пару блюд вместо полноценного ужина.

Спад ощутили и в сегменте стритфуда. Основатель сети "VЛAVAШЕ" Павел Крупин сообщает о падении оборота на 10-20%. По его наблюдениям, частота визитов постоянных клиентов сократилась с ежедневной до одного раза в две недели.

Невский проспект и конфликт с верандами

Главная улица города теряет привлекательность для бизнеса. Отсутствие летних террас, которые традиционно приносят до 30% дополнительной выручки, делает экономику заведений на Невском уязвимой. Многие рестораторы теперь рекомендуют партнерам менять локацию или вовсе закрываться.

В компании "Теремок" полагают, что запрет веранд противоречит статусу Петербурга как туристического центра, так как ограничивает комфорт прогулок и атмосферу города.

"Невский проспект стал менее привлекательным для бизнеса, это сложно не заметить. Мы рекомендовали своим франчайзи закрыться или сменить локацию, потому что доходность стала меньше", — пояснила Наталья Митчина.

Статистика уличных кафе в Петербурге

Общая тенденция по городу также негативная: число заведений с летними верандами сократилось на 10% за год. Сейчас такой формат имеют лишь 15% всех точек общепита.

Район Кол-во заведений с верандами/столиками Центральный 555 Петроградский 251 Адмиралтейский 210 Василеостровский 154 Приморский 135

Городские власти в ответ на жалобы бизнеса сосредоточились на контроле. Комитет по контролю за имуществом Петербурга (ККИ) сообщает об освобождении десятков участков, которые были заняты незаконно или с превышением разрешенной площади.

Ротация заведений на главных улицах

Несмотря на сложности, рынок проходит через этап обновления. В первом полугодии 2026 года на ключевых улицах города открылось 14 ресторанов, при этом закрылись 19. Наблюдается тенденция: новички заходят на рынок реже, зато опытные сети масштабируют успешные проекты.

На самом Невском проспекте доля свободных площадей остается минимальной — около 2%. Здесь происходит точечная замена игроков: например, ресторан "Иван да Марья" открылся на месте бара Kriek, а в ближайшее время заведение "Ехал грека" займет место бывшего ресторана "Сиртаки".

"Сокращение числа заведений с верандами может отражать сложную экономику самого формата: он требует дополнительных затрат, персонала и сильно зависит от погоды. Если потребитель становится чувствительным к цене, не каждый готов поддерживать такой формат", — отметил Михаил Васильев, руководитель направления исследований Focus Technologies.

Экспертная проверка: специалист по инфраструктуре и благоустройству регионов специалист по инфраструктуре и благоустройству регионов Ольга Морозова