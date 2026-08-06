Стоимость метра в новых домах Приморья почти вдвое выше себестоимости

Жители Приморского края за год нарастили ипотечные долги на 10,9%. К 1 июля 2026 года общая сумма задолженности достигла 367 млрд рублей.

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Во втором квартале приморцы заключили около 4,1 тысячи договоров на сумму 20,8 млрд рублей. Сделок стало больше на 14,3%, а объем выданных кредитов вырос на 22,3% по сравнению с прошлым годом.

Структура спроса и цены

Основной поток денег направили в новостройки. Покупатели заключили 1,6 тысячи договоров на квартиры в строящихся домах на сумму 9,8 млрд рублей. Спрос на частный сектор оказался ниже: 560 кредитов на строительство или покупку индивидуальных домов на общую сумму 3,2 млрд рублей.

Показатель Значение Средняя стоимость кв. метра в новостройках 174,2 тыс. рублей Оценочная себестоимость строительства (Востокгосплан) 97 тыс. рублей Общий объем строящегося жилья в регионе 2,685 млн кв. метров

Новые требования ЦБ

С июля Банк России ужесточил правила выдачи ипотеки. Теперь кредитные организации обязаны ограничивать займы для людей с высокой долговой нагрузкой или слишком низким первоначальным взносом. Эти лимиты будут действовать до конца четвертого квартала.

Параллельно застройщики просят пересмотреть условия "Дальневосточной ипотеки". По данным форума "Урбан Восток", более половины представителей отрасли (56,6%) предлагают поднять лимит льготного кредита до 9 млн рублей для квартир и до 12 млн рублей для частных домов. Еще 30,3% считают, что сумму нужно увеличить еще сильнее.

Состояние рынка новостроек

Несмотря на рост долгов, предложение в Приморье остается избыточным. По данным ДОМ. РФ, из всего объема строящегося жилья продано лишь 30%. Еще 51% квартир доступны к покупке, а по 19% объектов продажи еще не открыты.

Разрыв между затратами застройщика и конечной ценой остается значительным: средняя стоимость метра в новых домах почти в два раза превышает его себестоимость.

Экспертная проверка: региональный экономист / аналитик бюджетов и развития территорий региональный экономист / аналитик бюджетов и развития территорий Валерий Козлов