В Брянской области запустили дистанционное закрытие больничных через смартфон

Жители Брянской области теперь могут закрывать электронные больничные и продлевать рецепты на лекарства через смартфон. Для этого в приложении "МАКС" запустили чат-бот "Запись на приём к врачу Брянская область", который работает по принципу "Госуслуг".

Фото: Pravda.Ru by Дмитрий Белов is licensed under Все права защищены Мужчина со смартфоном

Теперь человеку не обязательно идти в поликлинику только за подписью врача или новым бланком рецепта. Чтобы закрыть листок нетрудоспособности дистанционно, нужно авторизоваться через "Госуслуги", пройти короткий опрос о самочувствии и отправить заявку. Система сама определит, можно ли закрыть больничный онлайн в зависимости от диагноза.

Для продления рецепта пользователь заходит в соответствующий раздел приложения, выбирает нужное назначение и отправляет запрос. В итоге формируется QR-код, который фармацевт в аптеке сканирует при выдаче препарата. Весь процесс можно отследить в личном кабинете.

Возможность Как работает в чат-боте Закрытие больничного Авторизация через "Госуслуги", заполнить чек-лист о здоровье, отправить заявка Продление рецепта Выбор назначения в разделе "Рецепты" получение QR-кода для аптеки Другие услуги Запись к врачу, телемедицина, вызов специалиста на дом, просмотр расписания

В департаменте здравоохранения региона пояснили, что такие инструменты избавляют людей от лишних визитов в медучреждения и очередей.

Экспертная проверка:

специалист по инфраструктуре и благоустройству регионов специалист по инфраструктуре и благоустройству регионов Ольга Морозова