Пассажирское сообщение по Амуру вернулось к привычному графику работы

Теплоходы снова курсируют между Благовещенском и китайским Хэйхэ. Пассажирское сообщение по Амуру вернулось в привычный график, сообщили в министерстве транспорта и дорожного хозяйства Амурской области.

Фото: commons.wikimedia.org by Sharon Hahn Darlin, https://creativecommons.org/licenses/by/2.0/ Паром из Благовещенска в Хэйхэ, Китай

Перевозки приостановили 6 августа из-за непогоды. Сильные порывы ветра на границе сделали движение судов небезопасным, что привело к временной остановке рейсов.

"Международные перевозки на теплоходах по маршруту Благовещенск — Хэйхэ — Благовещенск осуществляется по расписанию", — сообщили в министерстве транспорта и дорожного хозяйства Амурской области.

Возобновление рейсов возвращает привычную логистику между двумя приграничными городами. Речной транспорт остается одним из ключевых способов перемещения людей через границу в этот период, особенно когда погодные условия позволяют использовать водный путь.