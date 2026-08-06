В Алтайском крае обновят автобусный парк и введут безналичную оплату

Губернатор Алтайского края Виктор Томенко утвердил региональный стандарт транспортного обслуживания. Документ фиксирует цели по развитию пассажирских перевозок до 2030 года. Большинство показателей власти планируют достичь уже к 2026 году, после чего уровень сервиса должен остаться стабильным.

Фото: Pravda.ru by Marina Lebedeva is licensed under Free for commercial use Валидатор в автобусе

Основной упор сделан на доступность транспорта в сельской местности и обновление техники. Сейчас регулярное сообщение есть в 85,96% населенных пунктов с численностью более 500 человек — эту цифру хотят поднять до 87,91%. Также в регионе впервые введут регулируемые межмуниципальные маршруты: их доля должна составить 13,12%.

Показатель Текущий уровень (2025) Цель к 2030 году Автобусы с кондиционерами 12% 23% Техника с безналичной оплатой 54% 65% Онлайн-отслеживание рейсов 54,7% 65,7% Транспорт для маломобильных граждан 11,9% 22,9% Автобусы экологического класса 32,3% 43,3%

Техническое состояние парка также станет предметом контроля. Долю автобусов, которые не выработали нормальный срок эксплуатации, планируют увеличить с 37,3% до 48,3%.

Инфраструктурный застой

При обновлении подвижного состава развитие стационарной инфраструктуры осталось без внимания. Количество автовокзалов и автостанций в крае зафиксировали на текущей отметке — 25 объектов. При этом доля вокзалов, которые соответствуют всем нормативам, останется низкой: всего 12%.

Экспертная проверка: региональный экономист / аналитик бюджетов и развития территорий региональный экономист / аналитик бюджетов и развития территорий Валерий Козлов Утверждение стандарта — это прежде всего фиксация обязательств региона перед перевозчиками и жителями. Однако здесь виден разрыв: власти делают ставку на "цифру" (онлайн-трекинг, безналичная оплата) и обновление машин, но полностью игнорируют капитальный ремонт вокзалов. Для Алтайского края с его огромными расстояниями и спецификой межмуниципальных связей отсутствие плана по модернизации автостанций может стать узким местом. Новые кондиционированные автобусы будут приходить на станции, которые физически изношены, что снижает общий эффект от обновления парка.