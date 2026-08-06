Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Огурцы перестали вязать плоды в августе: копеечная подкормка вернёт урожайность
Число официальных перевозчиков такси в Бурятии выросло до 1316 водителей
Развитие инфраструктуры Wildberries в СНГ продолжается согласно намеченному плану
Паводок на Амуре привел к остановке грузового судоходства между Благовещенском и Хэйхэ
Находка обновляет городскую среду через развитие скверов и медицины
На Сахалине ожидают подъем уровня воды в реках более чем на метр
В Якутии потушили семь лесных пожаров на площади более 60 тысяч гектаров
В Верхоянском районе Якутии начали подсчитывать убытки от затопления
Штраф за движение по обочине могут увеличить до 5000 рублей

В Алтайском крае обновят автобусный парк и введут безналичную оплату

Россия » Сибирь » Барнаул

Губернатор Алтайского края Виктор Томенко утвердил региональный стандарт транспортного обслуживания. Документ фиксирует цели по развитию пассажирских перевозок до 2030 года. Большинство показателей власти планируют достичь уже к 2026 году, после чего уровень сервиса должен остаться стабильным.

Валидатор в автобусе
Фото: Pravda.ru by Marina Lebedeva is licensed under Free for commercial use
Валидатор в автобусе

Основной упор сделан на доступность транспорта в сельской местности и обновление техники. Сейчас регулярное сообщение есть в 85,96% населенных пунктов с численностью более 500 человек — эту цифру хотят поднять до 87,91%. Также в регионе впервые введут регулируемые межмуниципальные маршруты: их доля должна составить 13,12%.

Показатель Текущий уровень (2025) Цель к 2030 году
Автобусы с кондиционерами 12% 23%
Техника с безналичной оплатой 54% 65%
Онлайн-отслеживание рейсов 54,7% 65,7%
Транспорт для маломобильных граждан 11,9% 22,9%
Автобусы экологического класса 32,3% 43,3%

Техническое состояние парка также станет предметом контроля. Долю автобусов, которые не выработали нормальный срок эксплуатации, планируют увеличить с 37,3% до 48,3%.

Инфраструктурный застой

При обновлении подвижного состава развитие стационарной инфраструктуры осталось без внимания. Количество автовокзалов и автостанций в крае зафиксировали на текущей отметке — 25 объектов. При этом доля вокзалов, которые соответствуют всем нормативам, останется низкой: всего 12%.

Экспертная проверка: региональный экономист / аналитик бюджетов и развития территорий Валерий Козлов

Утверждение стандарта — это прежде всего фиксация обязательств региона перед перевозчиками и жителями. Однако здесь виден разрыв: власти делают ставку на "цифру" (онлайн-трекинг, безналичная оплата) и обновление машин, но полностью игнорируют капитальный ремонт вокзалов. Для Алтайского края с его огромными расстояниями и спецификой межмуниципальных связей отсутствие плана по модернизации автостанций может стать узким местом. Новые кондиционированные автобусы будут приходить на станции, которые физически изношены, что снижает общий эффект от обновления парка.

Автор Владимир Успенский
Журналист и выпускающий редактор Pravda.Ru
Сейчас читают
Волосы как после дорогого салона: 5 шагов японского метода мытья головы в домашних условиях
Красота и стиль
Волосы как после дорогого салона: 5 шагов японского метода мытья головы в домашних условиях
Администрация пермского зоопарка призвала посетителей не шуметь у вольера снежных барсов
Пермский край
Администрация пермского зоопарка призвала посетителей не шуметь у вольера снежных барсов
Домашняя подкормка для замиокулькаса: корни и листву укрепит то, что обычно выбрасывают
Комнатные цветы
Домашняя подкормка для замиокулькаса: корни и листву укрепит то, что обычно выбрасывают
Популярное
Волосы как после дорогого салона: 5 шагов японского метода мытья головы в домашних условиях

Традиционная японская система ухода позволяет добиться салонного эффекта без использования химии, фокусируясь на бережном очищении и стимуляции фолликулов.

Волосы как после дорогого салона: 5 шагов японского метода мытья головы в домашних условиях
Боевой генерал вместо чиновников: перестройка в Минобороны предопределила новый темп СВО
Боевой генерал вместо чиновников: перестройка в Минобороны предопределила новый темп СВО
Не боятся засухи и украшают сад до осени: 8 однолетников для дачных дорожек и клумб
Под напором ВС РФ побежали львовские боевики, обезопасив многострадальное Тёткино
Странный зоопарк из железа: украинские новинки июля предопределили финал иллюзий об успехах Андрей Николаев Тайная жизнь звезд "Мухтара": знаменитая актриса раскрыла правду о работе с животными Анжела Якубовская Провал плана Зеленского лишил Украину доступа к Чёрному морю Любовь Степушова
Взрыв под Екатеринбургом: случайность спасла владельца Уралдронзавода от смерти
Недооценка России обернулась фатальными событиями на рынке дизеля в ЕС и на Украине
Главный нейл-тренд сезона: почему все массово выбирают фисташковое покрытие
Главный нейл-тренд сезона: почему все массово выбирают фисташковое покрытие
Последние материалы
Якутск переходит на строительство домов в 16 этажей на вечной мерзлоте
Муниципальные власти Бурятии используют ИИ для обработки правовых документов и договоров
В Хабаровске ввели режим повышенной готовности из-за подъема воды в Амуре
Киргизия создаст в Таласской области предприятие по производству мяса птицы и яиц
Строительство новой детской поликлиники в Кемерове задерживается из-за отсутствия денег
Забайкальский край потерял 598 млн рублей на борьбу с загрязнением воздуха
Массовый вылов рыбы-собаки у берегов Сахалина стал возможен из-за потепления воды
Импорт цветов в Омскую область вырос в 30 раз за семь месяцев
Производство низкоклассного бензина в России продлили до июля 2027 года
Правительство Дагестана наладило бесперебойные поставки топлива для аграриев
EnglishDeutschFrançaisPortugueseSpain
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), home@pravda.ru, 105066, Москва, ул. Александра Лукьянова, д. 3

Copyright © 1999-2026, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.