В Алтайском крае обновят автобусный парк и введут безналичную оплату

Губернатор Алтайского края Виктор Томенко утвердил региональный стандарт транспортного обслуживания. Документ фиксирует цели по развитию пассажирских перевозок до 2030 года. Большинство показателей власти планируют достичь уже к 2026 году, после чего уровень сервиса должен остаться стабильным.
Основной упор сделан на доступность транспорта в сельской местности и обновление техники. Сейчас регулярное сообщение есть в 85,96% населенных пунктов с численностью более 500 человек — эту цифру хотят поднять до 87,91%. Также в регионе впервые введут регулируемые межмуниципальные маршруты: их доля должна составить 13,12%.
|Показатель
|Текущий уровень (2025)
|Цель к 2030 году
|Автобусы с кондиционерами
|12%
|23%
|Техника с безналичной оплатой
|54%
|65%
|Онлайн-отслеживание рейсов
|54,7%
|65,7%
|Транспорт для маломобильных граждан
|11,9%
|22,9%
|Автобусы экологического класса
|32,3%
|43,3%
Техническое состояние парка также станет предметом контроля. Долю автобусов, которые не выработали нормальный срок эксплуатации, планируют увеличить с 37,3% до 48,3%.
При обновлении подвижного состава развитие стационарной инфраструктуры осталось без внимания. Количество автовокзалов и автостанций в крае зафиксировали на текущей отметке — 25 объектов. При этом доля вокзалов, которые соответствуют всем нормативам, останется низкой: всего 12%.
Утверждение стандарта — это прежде всего фиксация обязательств региона перед перевозчиками и жителями. Однако здесь виден разрыв: власти делают ставку на "цифру" (онлайн-трекинг, безналичная оплата) и обновление машин, но полностью игнорируют капитальный ремонт вокзалов. Для Алтайского края с его огромными расстояниями и спецификой межмуниципальных связей отсутствие плана по модернизации автостанций может стать узким местом. Новые кондиционированные автобусы будут приходить на станции, которые физически изношены, что снижает общий эффект от обновления парка.
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