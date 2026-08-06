В Южной Якутии увеличили суточные лимиты на отпуск бензина

В Южной Якутии увеличили суточные лимиты отпуска бензина. Решение приняли по поручению главы региона Айсена Николаева, чтобы стабилизировать ситуацию с топливом в районах.

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Теперь на заправках и нефтебазах могут выдавать больше топлива: объем АИ-92 вырос с 9 до 20 тонн в сутки, а АИ-95 — с 35 до 40 тонн. Это прямой результат договоренности между "НК "Роснефть" и "Саханефтегазсбытом". Компании согласовали дополнительные поставки 5 тысяч тонн бензина (по 2,5 тысячи тонн каждого сорта).

Марка бензина Старый лимит (т/сутки) Новый лимит (т/сутки) АИ-92 9 20 АИ-95 35 40

Для северных территорий, где логистика топлива зависит от узких транспортных коридоров и сезонности, такие ограничения часто становятся критическими. Смягчение лимитов должно снизить напряженность в точках распределения.

Ситуацией занимаются на федеральном уровне. Правительство Якутии работает с Минэнерго и Минвостокразвития. На заседании федерального штаба под руководством зампреда правительства РФ Александра Новака для республики уже распределили более 180 тысяч тонн нефтепродуктов.

"По Южной Якутии достигнуто соглашение между компаниями "НК "Роснефть" и "Саханефтегазсбыт" о дополнительных поставках 5 тыс. тонн бензина", — сообщил Айсен Николаев.

Экспертная проверка:

региональный экономист / аналитик бюджетов и развития территорий региональный экономист / аналитик бюджетов и развития территорий Валерий Козлов