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Затяжные дожди остановили уборку озимых культур в 25 районах Омской области

Россия » Сибирь » Омск

Аграрии 25 районов Омской области временно остановили уборку озимых культур из-за затяжных дождей. По данным регионального министерства сельского хозяйства, выйти на поля фермеры смогут в середине августа, когда почва просохнет.

Уборка урожая пшеницы
Фото: unsplash.com by Мерич Тунец Тунец59, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Уборка урожая пшеницы

Ранний старт сезона, вызванный летней жарой, позволил начать сбор озимых почти на месяц раньше обычного срока. Однако текущие осадки сбили темп работ и задерживают переход к уборке зерновых культур.

Показатель Статус / Срок
Охват районов с остановкой работ 25 муниципальных районов
Ориентировочный срок возобновления уборки Середина августа
Причина простоя Избыточные осадки, высокая влажность почвы

Для северных регионов и Сибири timing уборки критичен: задержка работ из-за дождей в августе повышает риски потери части урожая при наступлении осенних холодов, так как окно подходящей погоды сокращается.

Экспертная проверка:
аграрный эксперт / специалист по сельскому хозяйству Виктор Смирнов
Автор Владимир Успенский
Журналист и выпускающий редактор Pravda.Ru
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