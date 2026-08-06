Затяжные дожди остановили уборку озимых культур в 25 районах Омской области

Аграрии 25 районов Омской области временно остановили уборку озимых культур из-за затяжных дождей. По данным регионального министерства сельского хозяйства, выйти на поля фермеры смогут в середине августа, когда почва просохнет.

Фото: unsplash.com by Мерич Тунец Тунец59, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ Уборка урожая пшеницы

Ранний старт сезона, вызванный летней жарой, позволил начать сбор озимых почти на месяц раньше обычного срока. Однако текущие осадки сбили темп работ и задерживают переход к уборке зерновых культур.

Показатель Статус / Срок Охват районов с остановкой работ 25 муниципальных районов Ориентировочный срок возобновления уборки Середина августа Причина простоя Избыточные осадки, высокая влажность почвы

Для северных регионов и Сибири timing уборки критичен: задержка работ из-за дождей в августе повышает риски потери части урожая при наступлении осенних холодов, так как окно подходящей погоды сокращается.

Экспертная проверка:

аграрный эксперт / специалист по сельскому хозяйству аграрный эксперт / специалист по сельскому хозяйству Виктор Смирнов