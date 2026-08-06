Аграрии 25 районов Омской области временно остановили уборку озимых культур из-за затяжных дождей. По данным регионального министерства сельского хозяйства, выйти на поля фермеры смогут в середине августа, когда почва просохнет.
Ранний старт сезона, вызванный летней жарой, позволил начать сбор озимых почти на месяц раньше обычного срока. Однако текущие осадки сбили темп работ и задерживают переход к уборке зерновых культур.
|Показатель
|Статус / Срок
|Охват районов с остановкой работ
|25 муниципальных районов
|Ориентировочный срок возобновления уборки
|Середина августа
|Причина простоя
|Избыточные осадки, высокая влажность почвы
Для северных регионов и Сибири timing уборки критичен: задержка работ из-за дождей в августе повышает риски потери части урожая при наступлении осенних холодов, так как окно подходящей погоды сокращается.
Традиционная японская система ухода позволяет добиться салонного эффекта без использования химии, фокусируясь на бережном очищении и стимуляции фолликулов.