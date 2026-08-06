В аэропорту Перми начнут эвакуировать машины с неправильной парковки

В международном аэропорту Перми (Большое Савино) с 6 августа начнут эвакуировать автомобили, припаркованные с нарушением правил. В первую очередь под удар попадут водители, занявшие места для людей с ограниченными возможностями здоровья.

Фото: Pravda.Ru by Marina Lebedeva is licensed under Free for commercial use мерседес на эвакуаторе

Как сообщили в пресс-службе аэропорта, случаи некорректной парковки на спецместах стали происходить чаще. Администрация напоминает: занимать такие позиции могут только транспортные средства, имеющие соответствующее право. Все остальные машины отправят на штрафстоянку.

Пассажиров и гостей воздушной гавани просят внимательно выбирать место для стоянки, чтобы избежать перемещения авто эвакуатором.