В международном аэропорту Перми (Большое Савино) с 6 августа начнут эвакуировать автомобили, припаркованные с нарушением правил. В первую очередь под удар попадут водители, занявшие места для людей с ограниченными возможностями здоровья.
Как сообщили в пресс-службе аэропорта, случаи некорректной парковки на спецместах стали происходить чаще. Администрация напоминает: занимать такие позиции могут только транспортные средства, имеющие соответствующее право. Все остальные машины отправят на штрафстоянку.
Пассажиров и гостей воздушной гавани просят внимательно выбирать место для стоянки, чтобы избежать перемещения авто эвакуатором.
Традиционная японская система ухода позволяет добиться салонного эффекта без использования химии, фокусируясь на бережном очищении и стимуляции фолликулов.