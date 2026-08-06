Пассажирское сообщение Хабаровск – Фуюань могут остановить из-за подъема Амура

Пассажирское сообщение между Хабаровском и китайским городом Фуюань могут приостановить из-за подъема уровня воды в Амуре. Ограничения вступят в силу, если отметка на реке превысит 520 сантиметров, сообщила директор "Хабводтранс" Татьяна Грунцова.

Фото: commons.wikimedia.org by Sharon Hahn Darlin, https://creativecommons.org/licenses/by/2.0/ Паром из Благовещенска в Хэйхэ, Китай

С мая по этому маршруту ходят китайские суда и российский теплоход "70 лет Победы". Время в пути зависит от условий навигации и составляет от полутора до четырех часов.

"В случае подъема воды выше 520 см, пассажирское сообщение будет приостановлено", — пояснила Татьяна Грунцова.

Ситуация может осложниться: если вода поднимется до 530 сантиметров, навигация по Амуру прекратится полностью.

Уровень воды Статус сообщения > 520 см Приостановка рейсов Хабаровск — Фуюань > 530 см Полная остановка навигации на Амуре