Пассажирское сообщение между Хабаровском и китайским городом Фуюань могут приостановить из-за подъема уровня воды в Амуре. Ограничения вступят в силу, если отметка на реке превысит 520 сантиметров, сообщила директор "Хабводтранс" Татьяна Грунцова.
С мая по этому маршруту ходят китайские суда и российский теплоход "70 лет Победы". Время в пути зависит от условий навигации и составляет от полутора до четырех часов.
"В случае подъема воды выше 520 см, пассажирское сообщение будет приостановлено", — пояснила Татьяна Грунцова.
Ситуация может осложниться: если вода поднимется до 530 сантиметров, навигация по Амуру прекратится полностью.
|Уровень воды
|Статус сообщения
|> 520 см
|Приостановка рейсов Хабаровск — Фуюань
|> 530 см
|Полная остановка навигации на Амуре
Традиционная японская система ухода позволяет добиться салонного эффекта без использования химии, фокусируясь на бережном очищении и стимуляции фолликулов.