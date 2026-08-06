Средняя стоимость бензина и дизельного топлива в Пермском крае снизилась

В Пермском крае за неделю снизилась средняя стоимость бензина и дизельного топлива. По данным Росстата, аналогичный тренд наблюдается еще в 46 регионах России.

Фото: https://unsplash.com by fr0ggy5 is licensed under Free Заправочный пистолет в баке, крупный план счетчика на АЗС с ценой

Марка топлива Старая цена (руб.) Новая цена (руб.) АИ-92 78,02 77,03 АИ-95 85,57 84,06 Дизельное топливо 90,60 88,91

Ранее стоимость топлива и перебои с поставками заставили часть водителей в регионе ограничить количество поездок. При этом каждый пятый автомобилист заявил, что продолжит пользоваться машиной независимо от стоимости литра бензина.

Экспертная проверка:

региональный экономист / аналитик бюджетов и развития территорий региональный экономист / аналитик бюджетов и развития территорий Валерий Козлов