Средняя стоимость бензина и дизельного топлива в Пермском крае снизилась

В Пермском крае за неделю снизилась средняя стоимость бензина и дизельного топлива. По данным Росстата, аналогичный тренд наблюдается еще в 46 регионах России.
|Марка топлива
|Старая цена (руб.)
|Новая цена (руб.)
|АИ-92
|78,02
|77,03
|АИ-95
|85,57
|84,06
|Дизельное топливо
|90,60
|88,91
Ранее стоимость топлива и перебои с поставками заставили часть водителей в регионе ограничить количество поездок. При этом каждый пятый автомобилист заявил, что продолжит пользоваться машиной независимо от стоимости литра бензина.
Традиционная японская система ухода позволяет добиться салонного эффекта без использования химии, фокусируясь на бережном очищении и стимуляции фолликулов.