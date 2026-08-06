В Туве обнаружили три новых целебных источника аржаана

Исследователи Тувинского отделения Русского географического общества нашли три новых аржаана — целебных источников. Группа под руководством кандидата химических наук Кара-Кыс Аракчаа обследовала пять природных объектов в Эрзинском и Тандинском районах.
|Источник
|Особенности и локация
|Шарлаа
|Приграничная зона с Монголией, питает озеро Торе-Холь.
|Холь-Арт
|Труднодоступный родник в 20 км от села Владимировка.
|Чагытайский аржаан
|Единственный известный источник, подпитывающий озеро Чагытай с юга.
Экспресс-анализ показал, что вода во всех трех точках пресная и холодная. Чтобы понять химический состав жидкостей, ученые взяли шесть проб и отправили их в сертифицированные лаборатории. Специалисты определят макросостав, поищут редкие микрокомпоненты и измерят концентрацию глубинного гелия.
"Наибольший интерес для медицины представляют аржааны Холь-Арт и Дошкун-Кара", — пояснила Кара-Кыс Аракчаа.
По мнению исследователя, эти источники обладают высоким терапевтическим потенциалом. В перспективе это позволит развивать бальнеологию в республике и внедрять новые лечебные процедуры.
Традиционная японская система ухода позволяет добиться салонного эффекта без использования химии, фокусируясь на бережном очищении и стимуляции фолликулов.