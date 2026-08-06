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В Туве обнаружили три новых целебных источника аржаана

Россия » Сибирь » Кызыл

Исследователи Тувинского отделения Русского географического общества нашли три новых аржаана — целебных источников. Группа под руководством кандидата химических наук Кара-Кыс Аракчаа обследовала пять природных объектов в Эрзинском и Тандинском районах.

Группа людей у источника
Фото: Pravda.Ru by Дмитрий Белов is licensed under Все права защищены
Группа людей у источника
Источник Особенности и локация
Шарлаа Приграничная зона с Монголией, питает озеро Торе-Холь.
Холь-Арт Труднодоступный родник в 20 км от села Владимировка.
Чагытайский аржаан Единственный известный источник, подпитывающий озеро Чагытай с юга.

Экспресс-анализ показал, что вода во всех трех точках пресная и холодная. Чтобы понять химический состав жидкостей, ученые взяли шесть проб и отправили их в сертифицированные лаборатории. Специалисты определят макросостав, поищут редкие микрокомпоненты и измерят концентрацию глубинного гелия.

"Наибольший интерес для медицины представляют аржааны Холь-Арт и Дошкун-Кара", — пояснила Кара-Кыс Аракчаа.

По мнению исследователя, эти источники обладают высоким терапевтическим потенциалом. В перспективе это позволит развивать бальнеологию в республике и внедрять новые лечебные процедуры.

Экспертная проверка: эколог / специалист по природопользованию Игорь Степанов
Автор Владимир Успенский
Журналист и выпускающий редактор Pravda.Ru
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