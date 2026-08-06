Госучреждения Якутии начали использовать голосового помощника на национальном языке

В Якутске создали инструменты на базе искусственного интеллекта для сохранения национального языка и борьбы с лесными пожарами. Разработки СВФУ и региональной Лаборатории ИИ уже начали внедрять в работу госорганов республики.

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Голосовой помощник на якутском

Специалисты СВФУ разработали технологии распознавания и синтеза речи. Теперь государственные структуры республики используют голосового помощника, который понимает якутский язык. Чтобы обучить систему, исследователи вместе с Министерством цифрового развития Якутии собрали базу голосовых данных.

Языковые модели также интегрировали в нейросеть GigaChat. В планах ученых — внедрить эти решения в бытовые устройства с голосовым управлением.

Борьба с огнем через алгоритмы

Второй проект решает проблему природных пожаров, которые ежегодно создают угрозу для северных территорий. Интеллектуальная система анализирует данные и с помощью машинного обучения считает скорость и направление движения огня.

Такой прогноз поможет специалистам быстрее принимать решения при тушении и снизит ущерб от палов.

"Разработанные языковые технологии применяются в голосовом помощнике, которым пользуются государственные органы республики", — сообщил руководитель молодежной лаборатории "Вычислительные технологии и искусственный интеллект" СВФУ Сергей Степанов.

Направление Результат/Цель Лингвистика Голосовой помощник для госслужб и поддержка языка в GigaChat Экология/МЧС Моделирование распространения пожаров и оценка рисков

Лаборатория искусственного интеллекта в Якутске открылась в сентябре 2024 года. Ее создали правительство республики, Сбер и университет.

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