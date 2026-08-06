Цены на квартиры в Уфе за один месяц выросли почти как за всё полугодие

Рынок новостроек Уфы и соседних регионов вышел из стагнации. В июле стоимость квадратного метра и готового жилья показала уверенный рост, который по масштабам сравнялся с динамикой всего первого полугодия.
В Уфе средняя цена за "квадрат" в новых домах поднялась на 3,1% и достигла 175,2 тыс. рублей. Стоимость стандартной квартиры в новостройке выросла сильнее — на 4,2%, составив в среднем 8,06 млн рублей.
|Город
|Средняя цена квартиры, млн руб.
|Рост за июль (%)
|Уфа
|8,06
|4,2%
|Магнитогорск
|6,6
|6,6%
|Оренбург
|6,54
|3%
|Екатеринбург
|8,89
|2,3%
|Челябинск
|9,17
|3,6%
|Казань
|12,8
|0,4%
Аналитики платформы "Мир квартир" связывают скачок цен с несколькими факторами. Покупатели стремятся закрыть сделки до октября, когда ожидается рост ставок по ипотеке для семей с одним ребенком и жителей столичных регионов. Также на рынок вернулся отложенный спрос: застройщики фиксируют ожидания людей по будущему рефинансированию кредитов.
Спрос в Башкирии подкрепляется и статистикой по кредитованию — в июне объем выдачи льготных ипотек в республике увеличился в два раза.
"Рост цен за июль сравним с ростом за всё первое полугодие (+2,6% к стоимости квадрата)", — отметили эксперты "Мир квартир".
С точки зрения рыночной динамики Уфа сохраняет средние темпы роста по сравнению с соседями по Поволжью и Уралу. Например, в Магнитогорске цены подскочили на 6,6%, а в Казани рынок остался практически стабильным с ростом всего в 0,4%.
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