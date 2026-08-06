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Цены на квартиры в Уфе за один месяц выросли почти как за всё полугодие

Россия » Поволжье » Уфа

Рынок новостроек Уфы и соседних регионов вышел из стагнации. В июле стоимость квадратного метра и готового жилья показала уверенный рост, который по масштабам сравнялся с динамикой всего первого полугодия.

новостройка
Фото: mos.ru by Без автора, https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/
новостройка

В Уфе средняя цена за "квадрат" в новых домах поднялась на 3,1% и достигла 175,2 тыс. рублей. Стоимость стандартной квартиры в новостройке выросла сильнее — на 4,2%, составив в среднем 8,06 млн рублей.

Город Средняя цена квартиры, млн руб. Рост за июль (%)
Уфа 8,06 4,2%
Магнитогорск 6,6 6,6%
Оренбург 6,54 3%
Екатеринбург 8,89 2,3%
Челябинск 9,17 3,6%
Казань 12,8 0,4%

Аналитики платформы "Мир квартир" связывают скачок цен с несколькими факторами. Покупатели стремятся закрыть сделки до октября, когда ожидается рост ставок по ипотеке для семей с одним ребенком и жителей столичных регионов. Также на рынок вернулся отложенный спрос: застройщики фиксируют ожидания людей по будущему рефинансированию кредитов.

Спрос в Башкирии подкрепляется и статистикой по кредитованию — в июне объем выдачи льготных ипотек в республике увеличился в два раза.

"Рост цен за июль сравним с ростом за всё первое полугодие (+2,6% к стоимости квадрата)", — отметили эксперты "Мир квартир".

С точки зрения рыночной динамики Уфа сохраняет средние темпы роста по сравнению с соседями по Поволжью и Уралу. Например, в Магнитогорске цены подскочили на 6,6%, а в Казани рынок остался практически стабильным с ростом всего в 0,4%.

Экспертная проверка: эксперт по недвижимости и рынку жилья Артур Волков
Автор Владимир Успенский
Журналист и выпускающий редактор Pravda.Ru
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