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В Южной Якутии увеличили суточные лимиты на отпуск бензина АИ-92 и АИ-95

Россия » Дальний Восток » Якутск

В Южной Якутии увеличили суточные лимиты на отпуск бензина марок АИ-92 и АИ-95. Решение принято на фоне стабилизации топливного баланса в регионе.

Заправочный пистолет в баке
Фото: https://unsplash.com by engin akyurt is licensed under Free
Заправочный пистолет в баке

"Ситуация с топливом в Южной Якутии стабилизируется. Сегодня суточный лимит отпуска бензина АИ-92 увеличен с 9 до 20 тонн, АИ-95 — с 35 до 40 тонн", — сообщил глава Якутии Айсен Николаев.

Логистика топлива в республике осложнена огромными расстояниями и зависимостью от поставок извне. Для северных территорий критически важно обеспечить завоз горючего до закрытия навигации или ухудшения погодных условий, иначе регионы рискуют остаться без энергии для отопления и транспорта.

Марка бензина Старый лимит (тонн/сутки) Новый лимит (тонн/сутки)
АИ-92 9 20
АИ-95 35 40

По словам главы региона, общая ситуация с топливом в стране улучшается. Это позволило закрыть основные заявки Якутии, при этом приоритет отдали северному завозу.

Экспертная проверка: региональный экономист / аналитик бюджетов и развития территорий Валерий Козлов
Автор Владимир Успенский
Журналист и выпускающий редактор Pravda.Ru
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