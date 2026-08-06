В Южной Якутии увеличили суточные лимиты на отпуск бензина АИ-92 и АИ-95

В Южной Якутии увеличили суточные лимиты на отпуск бензина марок АИ-92 и АИ-95. Решение принято на фоне стабилизации топливного баланса в регионе.
"Ситуация с топливом в Южной Якутии стабилизируется. Сегодня суточный лимит отпуска бензина АИ-92 увеличен с 9 до 20 тонн, АИ-95 — с 35 до 40 тонн", — сообщил глава Якутии Айсен Николаев.
Логистика топлива в республике осложнена огромными расстояниями и зависимостью от поставок извне. Для северных территорий критически важно обеспечить завоз горючего до закрытия навигации или ухудшения погодных условий, иначе регионы рискуют остаться без энергии для отопления и транспорта.
|Марка бензина
|Старый лимит (тонн/сутки)
|Новый лимит (тонн/сутки)
|АИ-92
|9
|20
|АИ-95
|35
|40
По словам главы региона, общая ситуация с топливом в стране улучшается. Это позволило закрыть основные заявки Якутии, при этом приоритет отдали северному завозу.
Традиционная японская система ухода позволяет добиться салонного эффекта без использования химии, фокусируясь на бережном очищении и стимуляции фолликулов.