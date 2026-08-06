Детям из Амурской области присудили компенсацию за 164 часа отсутствия воды

Благовещенский городской суд обязал компанию "Амурские коммунальные системы" выплатить компенсацию двум детям из села Чигири. Поводом стали регулярные и длительные перебои с подачей холодной воды в многоквартирный дом № 7/1 по улице Октябрьской.
Сумма выплат составила по 5 тысяч рублей каждому несовершеннолетнему за причиненный моральный вред. Всего семья оставалась без воды более 164 часов.
|Период отключения
|Факт отсутствия воды
|Допустимая норма
|22-24 августа 2025 года
|53 часа
|24 часа
|6-7 января 2026 года
|22 часа
|12 часов
|29 января — 1 февраля 2026 года
|89 часов
|24 часа
Ситуация в Чигирях показывает, что даже в небольших населенных пунктах Amurской области жители начинают использовать судебные инструменты для борьбы с коммунальными срывами. Для сельских территорий доступ к базовым ресурсам критичен, а систематическое нарушение графиков подачи воды напрямую влияет на качество жизни семей с детьми.
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