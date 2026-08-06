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Детям из Амурской области присудили компенсацию за 164 часа отсутствия воды

Россия » Дальний Восток » Благовещенск

Благовещенский городской суд обязал компанию "Амурские коммунальные системы" выплатить компенсацию двум детям из села Чигири. Поводом стали регулярные и длительные перебои с подачей холодной воды в многоквартирный дом № 7/1 по улице Октябрьской.

Кран в ванной
Фото: Designed by Freepik by Dragana_Gordic, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Кран в ванной

Сумма выплат составила по 5 тысяч рублей каждому несовершеннолетнему за причиненный моральный вред. Всего семья оставалась без воды более 164 часов.

Период отключения Факт отсутствия воды Допустимая норма
22-24 августа 2025 года 53 часа 24 часа
6-7 января 2026 года 22 часа 12 часов
29 января — 1 февраля 2026 года 89 часов 24 часа

Ситуация в Чигирях показывает, что даже в небольших населенных пунктах Amurской области жители начинают использовать судебные инструменты для борьбы с коммунальными срывами. Для сельских территорий доступ к базовым ресурсам критичен, а систематическое нарушение графиков подачи воды напрямую влияет на качество жизни семей с детьми.

Экспертная проверка: эксперт по ЖКХ и тарифам Евгений Блех
Автор Владимир Успенский
Журналист и выпускающий редактор Pravda.Ru
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