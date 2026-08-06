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В Якутии начали оценивать ущерб от разлива реки Яна в поселках

Россия » Дальний Восток » Якутск

В Верхоянском районе Якутии вода на реке Яне продолжает спадать. В пострадавших поселках начали оценивать ущерб от паводка, а спасатели перешли к просушке территорий и доставке грузов.

Затопленная дорога
Фото: Pravda.Ru by Мария Сирота is licensed under Все права защищены
Затопленная дорога
Населенный пункт Текущий уровень воды Критическая отметка
Верхоянск 591 см (снижение на 59 см) 1020 см
Батагай 685 см (снижение на 135 см) 970 см

Комиссии по ущербу уже работают в Верхоянске, Томторе и Суордахе. В Боронуке специалисты приступят к подсчетам, как только спасатели закончат откачивать воду.

Логистика в районе сейчас завязана на авиации. Вертолет Ми-8 МЧС перевез в Суордах и Томтор 1,5 тонны гумпомощи. Также из Батагая в Сайды эвакуировали 13 человек, включая троих детей. Сегодня планируют отправить еще 22 ребенка из Батагая в лагеря Якутска.

Всего в зону паводка доставили 16 тонн грузов. На местах работают 66 человек и 26 единиц техники.

"Все превентивные мероприятия выполняются в полном объеме. Социального напряжения среди населения нет. Населенные пункты обеспечены необходимыми продуктами питания и медикаментами", — сообщил и. о. начальника ГУ МЧС по Якутии Виталий Немцов.

В резерве находится аэромобильная группировка из 90 человек и 11 единиц техники на случай, если гидрологическая обстановка ухудшится.

Автор Владимир Успенский
Журналист и выпускающий редактор Pravda.Ru
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