В Якутии начали оценивать ущерб от разлива реки Яна в поселках

В Верхоянском районе Якутии вода на реке Яне продолжает спадать. В пострадавших поселках начали оценивать ущерб от паводка, а спасатели перешли к просушке территорий и доставке грузов.
|Населенный пункт
|Текущий уровень воды
|Критическая отметка
|Верхоянск
|591 см (снижение на 59 см)
|1020 см
|Батагай
|685 см (снижение на 135 см)
|970 см
Комиссии по ущербу уже работают в Верхоянске, Томторе и Суордахе. В Боронуке специалисты приступят к подсчетам, как только спасатели закончат откачивать воду.
Логистика в районе сейчас завязана на авиации. Вертолет Ми-8 МЧС перевез в Суордах и Томтор 1,5 тонны гумпомощи. Также из Батагая в Сайды эвакуировали 13 человек, включая троих детей. Сегодня планируют отправить еще 22 ребенка из Батагая в лагеря Якутска.
Всего в зону паводка доставили 16 тонн грузов. На местах работают 66 человек и 26 единиц техники.
"Все превентивные мероприятия выполняются в полном объеме. Социального напряжения среди населения нет. Населенные пункты обеспечены необходимыми продуктами питания и медикаментами", — сообщил и. о. начальника ГУ МЧС по Якутии Виталий Немцов.
В резерве находится аэромобильная группировка из 90 человек и 11 единиц техники на случай, если гидрологическая обстановка ухудшится.
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