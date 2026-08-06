Число пациентов с высокотехнологичной медпомощью в Хабаровском крае выросло втрое

В 2025 году высокотехнологичную медицинскую помощь в Хабаровском крае получили 12 506 человек. За последние 12 лет объем таких операций вырос почти втрое: в 2013 году число пациентов составляло чуть более 4,7 тысячи.
Сложные вмешательства проводят в региональных больницах и трех федеральных центрах. Специализируются они на сердечно-сосудистой хирургии, микрохирургии глаза и оториноларингологии.
|Показатель
|Значение
|Число пациентов в 2025 году
|12 506 человек
|Число пациентов в 2013 году
|~ 4 700 человек
|Количество федеральных центров в крае
|3
Доступ к таким операциям сокращает необходимость отправлять пациентов за пределы региона и снижает смертность от тяжелых заболеваний. Врачи отмечают, что рост числа успешных исходов связан с обновлением оборудования и применением новых методик лечения.
Традиционная японская система ухода позволяет добиться салонного эффекта без использования химии, фокусируясь на бережном очищении и стимуляции фолликулов.