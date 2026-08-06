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Число пациентов с высокотехнологичной медпомощью в Хабаровском крае выросло втрое

Россия » Дальний Восток » Хабаровск

В 2025 году высокотехнологичную медицинскую помощь в Хабаровском крае получили 12 506 человек. За последние 12 лет объем таких операций вырос почти втрое: в 2013 году число пациентов составляло чуть более 4,7 тысячи.

Хирурги, выполняющие операции в операционной комнате
Фото: Designed by Freepik by peoplecreations, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Хирурги, выполняющие операции в операционной комнате

Сложные вмешательства проводят в региональных больницах и трех федеральных центрах. Специализируются они на сердечно-сосудистой хирургии, микрохирургии глаза и оториноларингологии.

Показатель Значение
Число пациентов в 2025 году 12 506 человек
Число пациентов в 2013 году ~ 4 700 человек
Количество федеральных центров в крае 3

Доступ к таким операциям сокращает необходимость отправлять пациентов за пределы региона и снижает смертность от тяжелых заболеваний. Врачи отмечают, что рост числа успешных исходов связан с обновлением оборудования и применением новых методик лечения.

Экспертная проверка: региональный экономист / аналитик бюджетов и развития территорий Валерий Козлов
Автор Владимир Успенский
Журналист и выпускающий редактор Pravda.Ru
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