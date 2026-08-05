В Курске помогли семейной паре преодолеть трудную жизненную ситуацию через соцконтракт

В Курске межведомственная комиссия при комитете социальной защиты населения рассмотрела 19 заявлений на заключение социального контракта. Заседание возглавил первый заместитель главы администрации города Владимир Гребенкин.

Фото: Pravda.Ru by Инна Невская Российские рубли

Двенадцать курян получили поддержку для запуска или развития собственного дела — до 350 тысяч рублей каждому. Шесть человек заключили контракты на помощь в поиске работы. Одной семейной паре оформили выплату в связи с трудной жизненной ситуацией. "Соцконтракт — это эффективная мера поддержки от государства.

Благодаря ей начинающие предприниматели могут получить до 350 тысяч рублей на запуск или развитие своего дела", — подтвердили в мэрии. Подробную информацию о порядке оформления и необходимых документах можно уточнить в отделе по работе с населением комитета соцзащиты по телефону 32-54-30.