В Курске помогли семейной паре преодолеть трудную жизненную ситуацию через соцконтракт

В Курске межведомственная комиссия при комитете социальной защиты населения рассмотрела 19 заявлений на заключение социального контракта. Заседание возглавил первый заместитель главы администрации города Владимир Гребенкин.
Двенадцать курян получили поддержку для запуска или развития собственного дела — до 350 тысяч рублей каждому. Шесть человек заключили контракты на помощь в поиске работы. Одной семейной паре оформили выплату в связи с трудной жизненной ситуацией. "Соцконтракт — это эффективная мера поддержки от государства.
Благодаря ей начинающие предприниматели могут получить до 350 тысяч рублей на запуск или развитие своего дела", — подтвердили в мэрии. Подробную информацию о порядке оформления и необходимых документах можно уточнить в отделе по работе с населением комитета соцзащиты по телефону 32-54-30.
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