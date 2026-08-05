Почти 8 тысяч жителей СЗФО урегулировали задолженности в Сбере

Во втором квартале 2026 года почти 8 тысяч жителей Северо-Западного федерального округа урегулировали задолженность в Сбере. Общий объем возвращенных или пересмотренных средств в регионе превысил 7,9 млрд рублей. Это на 6,7% больше показателей первого квартала, когда помощь получили 6,7 тыс. семей на сумму 7,4 млрд рублей.

Фото: Pravda.Ru by Инна Невская Пять тысяч рублей

Для обычного заемщика — водителя, врача или инженера — такие меры означают возможность избежать судебных исков и сохранить имущество при потере дохода или болезни. В СЗФО наиболее востребованными стали внутренние программы банка и государственные механизмы поддержки.

Инструменты финансового оздоровления

Жители региона используют два основных пути решения проблем с долгами: государственные каникулы и банковские программы реструктуризации.

Инструмент Количество клиентов (СЗФО) Сумма урегулирования Реструктуризация (снижение платежа) 5,2 тыс. человек 4,2 млрд руб. Кредитные и ипотечные каникулы почти 2 тыс. человек 2,6 млрд руб. Комплексное урегулирование (несколько банков) более 700 человек 1 млрд руб.

Реструктуризация остается самым популярным методом: она позволяет временно уменьшить ежемесячный платеж по ипотеке, автокредиту или потребительскому займу. Для тех, кто имеет долги в разных кредитных организациях, работает программа комплексного урегулирования.

"Потеря работы, болезнь, семейные обстоятельства — мы знаем, как трудно бывает обратиться за помощью. Поэтому наша задача — сделать этот шаг максимально лёгким. Более 90% заявок на реструктуризацию подаются в Сбербанк Онлайн, и 80% документов подписываются дистанционно", — сообщил заместитель председателя Северо-Западного банка Сбербанка Антон Киселев.

Альтернативные варианты

В сложных случаях, когда стандартные каникулы недоступны, применяются иные механизмы. Более 27 жителей региона во втором квартале заключили мировые соглашения при длительных просрочках на сумму 40,9 млн рублей.

Если заемщику необходимо экстренно закрыть долг, банк предлагает реализовать залоговое имущество через платформу Portal DA. С начала года через этот сервис россияне продали активы на 10 млрд рублей.

Кроме того, банк помогает людям на стадии банкротства. Во втором квартале 1,6 тыс. человек в России воспользовались специальными инструментами, чтобы восстановить платежеспособность и избежать официальной процедуры признания банкротом.

Специалисты также направляют клиентов к государственным программам социальных контрактов, которые помогают найти работу или освоить новую профессию для стабилизации доходов.

Экспертная проверка: региональный экономист / аналитик бюджетов и развития территорий региональный экономист / аналитик бюджетов и развития территорий Валерий Козлов