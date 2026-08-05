Дагестанские арбузы поставляют в центральные регионы России и Беларусь

Аграрии Дагестана собрали более 100 тысяч тонн арбузов. Лидером по объемам производства стал Кизлярский район, откуда урожай отправляют в центральные регионы России, Новосибирск, Камчатку и Беларусь.

Фото: Pravda.Ru by Дмитрий Белов is licensed under Все права защищены Арбуз и пчелы

Фермер из села Рыбалко Мавлид Хайбулаев выращивает несколько сортов: популярный "Каристан", яркий "Оранж кинг" и бескосточковый "Черный принц". Перед отправкой каждая ягода проходит проверку на содержание нитратов.

Прививка на тыкву и рост урожайности

Для повышения качества плодов Мавлид использует метод прививки арбуза на корень тыквы. Мощная корневая система тыквы защищает стебель от болезней и позволяет вырастить более крупные ягоды.

Развитие бахчеводства в республике охватывает значительные территории и задействует множество хозяйств. В будущем фермер планирует расширить ассортимент за счет порционных арбузов и начать производство варенья.

Показатель Значение Общий сбор арбузов в сезоне Более 100 тыс. тонн Общая площадь бахчевых в Дагестане Свыше 8 тыс. гектаров Ведущие районы-производители Кизлярский, Ногайский, Каякентский, Бабаюртовский, Тарумовский

"Секрет прост: мощные корни тыквы становятся надежной опорой для нежного стебля арбуза. В результате получается крепкий гибрид, который лучше сопротивляется болезням и радует внушительным урожаем", — пояснил фермер Мавлид Хайбулаев.

Экспертная проверка: аграрный эксперт / специалист по сельскому хозяйству аграрный эксперт / специалист по сельскому хозяйству Виктор Смирнов