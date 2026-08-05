Аграрии Дагестана собрали более 100 тысяч тонн арбузов. Лидером по объемам производства стал Кизлярский район, откуда урожай отправляют в центральные регионы России, Новосибирск, Камчатку и Беларусь.
Фермер из села Рыбалко Мавлид Хайбулаев выращивает несколько сортов: популярный "Каристан", яркий "Оранж кинг" и бескосточковый "Черный принц". Перед отправкой каждая ягода проходит проверку на содержание нитратов.
Для повышения качества плодов Мавлид использует метод прививки арбуза на корень тыквы. Мощная корневая система тыквы защищает стебель от болезней и позволяет вырастить более крупные ягоды.
Развитие бахчеводства в республике охватывает значительные территории и задействует множество хозяйств. В будущем фермер планирует расширить ассортимент за счет порционных арбузов и начать производство варенья.
|Показатель
|Значение
|Общий сбор арбузов в сезоне
|Более 100 тыс. тонн
|Общая площадь бахчевых в Дагестане
|Свыше 8 тыс. гектаров
|Ведущие районы-производители
|Кизлярский, Ногайский, Каякентский, Бабаюртовский, Тарумовский
"Секрет прост: мощные корни тыквы становятся надежной опорой для нежного стебля арбуза. В результате получается крепкий гибрид, который лучше сопротивляется болезням и радует внушительным урожаем", — пояснил фермер Мавлид Хайбулаев.
Традиционная японская система ухода позволяет добиться салонного эффекта без использования химии, фокусируясь на бережном очищении и стимуляции фолликулов.