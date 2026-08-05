Инфляция в Краснодарском крае превысила показатели других регионов ЮФО

Сахар в магазинах Краснодарского края продолжает дорожать. В июле 2026 года средняя стоимость килограмма продукта в розничных сетях региона поднялась до 94,5 рубля. Данные предоставил сервис мониторинга "Ценозавр".

Фото: Pravda.Ru by Дмитрий Белов is licensed under Все права защищены Книжный магазин

С начала года цена выросла на 6,7%. Если сравнивать с июлем прошлого года, сахар прибавил в стоимости 1,8%. Особенно заметным стал скачок в июне 2026 года: за один месяц продукт подорожал на 4,5%, что значительно быстрее общего роста цен на еду в регионе.

Показатель Значение / Динамика Средняя цена за 1 кг (июль 2026) 94,5 рубля Рост с начала года 6,7% Годовая инфляция в крае (июнь 2026) 5,7% Годовой рост цен на продовольствие 3,8%

Общая инфляция в крае по итогам июня составила 5,7%. Этот показатель ниже среднего по стране (6%), но обгоняет темпы роста цен в других регионах Южного федерального округа.

Почему сахар дорожает

На стоимость влияют два основных фактора. Первый — сезонность: к августу запасы сахара от прошлого урожая заканчиваются. Второй — сокращение посевов сахарной свеклы в России: площади уменьшились на 4,6% по сравнению с прошлым годом.

Ситуацию осложняет и оптовый рынок. К концу июля оптовые цены оказались на 26% выше прошлогодних, что неизбежно толкает стоимость товара вверх на полках магазинов.

"Сокращение посевных площадей и сезонный дефицит создают прямой дефицит предложения. Когда опт прибавляет четверть к цене, розница не может долго удерживать старые ценники, особенно в период минимальных остатков прошлого урожая", — пояснил аграрный эксперт Виктор Смирнов.

Экспертная проверка: аграрный эксперт / специалист по сельскому хозяйству Виктор Смирнов