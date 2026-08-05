Специалисты из Рязани разрабатывают спутник для мониторинга солнечной активности

Студенты и преподаватели Рязанского радиотехнического университета создают новый спутник для прогнозирования солнечных бурь. Аппарат станет третьим в серии "Циолковский-Рязань".

Фото: Pravda.Ru by Дмитрий Белов is licensed under Все права защищены Телескоп в обсерватории

Предыдущие две модели уже отработали на орбите и помогли ученым откалибровать радиотелескопы. Новый проект предполагает более сложные задачи: аппарат будет следить за активностью Солнца, чтобы точнее предсказывать вспышки и их влияние на Землю.

Точность таких прогнозов напрямую влияет на безопасность работы энергосистем, радиосвязи и других orbiting аппаратов, которые могут выйти из строя при сильных магнитных бурях. Запуск спутника запланировали на 2027 год.

Разработкой занимаются студенты вуза совместно с преподавателями и специалистами НИИ им. С. П. Королева. Инженеры применяют новые материалы и обновленное программное обеспечение.

Параметр Данные проекта Название серии "Циолковский-Рязань" Срок запуска 2027 год Основная цель Прогноз солнечных бурь и защита инфраструктуры связи

Для будущих инженеров участие в таком проекте означает переход от теории к практике. Студенты проходят весь цикл создания космического аппарата, что позволяет им занять востребованные места в аэрокосмической отрасли сразу после выпуска из университета.

"Новый аппарат нужен для прогноза солнечных бурь", — сообщили представители проекта.

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