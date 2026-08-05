Администрация Астраханской области привела в порядок школу и прилегающую территорию

В поселке Волжский Енотаевского района к началу учебного года приведут в порядок местную школу. Сейчас строители завершили 95% капитального ремонта. Об этом сообщил губернатор Астраханской области Игорь Бабушкин.

Фото: Pravda.Ru by Дмитрий Белов is licensed under Все права защищены Школьный класс

Здание станет образовательным центром не только для жителей Волжского, но и для детей из соседних деревень. Всего в школе учатся 135 школьников.

Рабочие уже обновили фасад, заменили сантехнику, выровняли стены и уложили напольные покрытия: на первом этаже появилась плитка, на втором — линолеум. Осталось поставить плинтусы и смонтировать тепловую завесу.

Особое внимание уделили оснащению классов. В школе появились интерактивные панели и передвижные доски. Отдельно оборудовали два кабинета ОБЗР и мастерскую технологии для девочек, куда закупили плиты, микроволновки и швейные машинки.

"Постепенно преображается и прилегающая территория. Ранее вблизи школы обустроили пешеходные дорожки, спортивную и детскую площадки", — рассказал губернатор Астраханской области Игорь Бабушкин.

Параметр Данные Текущая готовность объекта 95% Количество учащихся 135 человек Срок сдачи К новому учебному году