Администрация Астраханской области привела в порядок школу и прилегающую территорию

В поселке Волжский Енотаевского района к началу учебного года приведут в порядок местную школу. Сейчас строители завершили 95% капитального ремонта. Об этом сообщил губернатор Астраханской области Игорь Бабушкин.
Здание станет образовательным центром не только для жителей Волжского, но и для детей из соседних деревень. Всего в школе учатся 135 школьников.
Рабочие уже обновили фасад, заменили сантехнику, выровняли стены и уложили напольные покрытия: на первом этаже появилась плитка, на втором — линолеум. Осталось поставить плинтусы и смонтировать тепловую завесу.
Особое внимание уделили оснащению классов. В школе появились интерактивные панели и передвижные доски. Отдельно оборудовали два кабинета ОБЗР и мастерскую технологии для девочек, куда закупили плиты, микроволновки и швейные машинки.
"Постепенно преображается и прилегающая территория. Ранее вблизи школы обустроили пешеходные дорожки, спортивную и детскую площадки", — рассказал губернатор Астраханской области Игорь Бабушкин.
|Параметр
|Данные
|Текущая готовность объекта
|95%
|Количество учащихся
|135 человек
|Срок сдачи
|К новому учебному году
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