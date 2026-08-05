Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
От 150 до 200 лошадиных сил: подробные характеристики и комплектации кроссоверов "Москвич" М-серии
Не переплачивайте за билет: как пассажиру экономкласса законно попасть в VIP-зону
На поверхности Солнца обнаружили плазменные вихри размером 20 километров
В Курске помогли семейной паре преодолеть трудную жизненную ситуацию через соцконтракт
Актриса Марина Зудина вступилась за свою внешность после фотосессии: что она сказала критикам
Почти 8 тысяч жителей СЗФО урегулировали задолженности в Сбере
Дагестанские арбузы поставляют в центральные регионы России и Беларусь
Инфляция в Краснодарском крае превысила показатели других регионов ЮФО
Легенда возвращается в автосалоны: популярный рамный внедорожник вновь доступен водителям в РФ

Приложение MAX позволяет проходить регистрацию в отелях через государственный ID

Россия » Поволжье » Ульяновск

Туристы в Ульяновской области теперь могут заселяться в отели без ручного заполнения паспортных данных. Для этого запустили систему цифрового ID через приложение MAX, которая позволяет подтвердить личность с помощью QR-кода.

Инфраструктура 5G
Фото: Pravda.Ru by Игорь Сергачев is licensed under Все права защищены
Инфраструктура 5G

Сервис уже работает в десяти объектах размещения региона:

  • "Radisson"
  • "Imperial Resort"
  • "Октябрьская"
  • "Волга"
  • "Мираж"
  • "Арт-Ульяновск"
  • "Авиастар"
  • "Барселона"
  • "Яхонты Ульяновск"
  • база отдыха "Лесная быль"

Чтобы пройти регистрацию, гостю нужно открыть в приложении MAX раздел "Цифровой ID", выбрать вкладку "Паспорт" и показать сформированный QR-код администратору. Данные подтягиваются напрямую из государственных информационных систем, что исключает опечатки и ускоряет процесс. Для семейных поездок предусмотрена возможность подтверждения данных детей через свидетельство о рождении.

"Цифровые сервисы постепенно становятся частью привычного путешествия. Сегодня человек ожидает, что многие вопросы можно решить быстро и без лишних процедур — в том числе при заселении в гостиницу. Возможность использовать цифровой ID в MAX позволяет сократить время регистрации, упростить передачу данных и сделать этот процесс удобнее для гостя", — отметил заместитель министра искусства и культурной политики Ульяновской области Денис Ильин.

Новые стандарты и сроки внедрения

Развитие цифровой среды в туризме идет по линии нацпроекта "Туризм и гостеприимство". Власти региона планируют распространить этот опыт на остальные средства размещения, чтобы создать единый стандарт обслуживания.

Требование Детали
Срок обязательного внедрения с 1 сентября
Кого касается правило гостиницы с номерным фондом более 50 мест
Контроль документов допустима проверка бумажного паспорта для сверки данных

Дополнительным преимуществом использования MAX станет доступ к национальному мессенджеру в ситуациях, когда работа мобильного интернета ограничена. Это обеспечит связь и доступ к сервисам для туристов даже при технических сбоях связи.

Экспертная проверка: специалист по инфраструктуре и благоустройству регионов Ольга Морозова
Автор Илья Панфёров
Илья Панфёров — внештатный корреспондент Pravda.Ru
Сейчас читают
Лучше привычных бархатцев: какое растение под яблоней спасет дерево от муравьев и тли на все лето
Садоводство, цветоводство
Лучше привычных бархатцев: какое растение под яблоней спасет дерево от муравьев и тли на все лето
Под напором ВС РФ побежали львовские боевики, обезопасив многострадальное Тёткино
Военные новости
Под напором ВС РФ побежали львовские боевики, обезопасив многострадальное Тёткино
Боевой генерал вместо чиновников: перестройка в Минобороны предопределила новый темп СВО
Военные новости
Боевой генерал вместо чиновников: перестройка в Минобороны предопределила новый темп СВО
Популярное
Волосы как после дорогого салона: 5 шагов японского метода мытья головы в домашних условиях

Традиционная японская система ухода позволяет добиться салонного эффекта без использования химии, фокусируясь на бережном очищении и стимуляции фолликулов.

Волосы как после дорогого салона: 5 шагов японского метода мытья головы в домашних условиях
Боевой генерал вместо чиновников: перестройка в Минобороны предопределила новый темп СВО
Боевой генерал вместо чиновников: перестройка в Минобороны предопределила новый темп СВО
Не боятся засухи и украшают сад до осени: 8 однолетников для дачных дорожек и клумб
Главный нейл-тренд сезона: почему все массово выбирают фисташковое покрытие
Тайная жизнь звезд "Мухтара": знаменитая актриса раскрыла правду о работе с животными Анжела Якубовская Свои бьют больнее всего: европейские пошлины обрушили экспорт металла из Украины Андрей Николаев Провал плана Зеленского лишил Украину доступа к Чёрному морю Любовь Степушова
Взрыв под Екатеринбургом: случайность спасла владельца Уралдронзавода от смерти
Под напором ВС РФ побежали львовские боевики, обезопасив многострадальное Тёткино
Обычный носок вместо покупки: 7 гениальных идей для уборки и хранения вещей в квартире
Обычный носок вместо покупки: 7 гениальных идей для уборки и хранения вещей в квартире
Последние материалы
На поверхности Солнца обнаружили плазменные вихри размером 20 километров
В Курске помогли семейной паре преодолеть трудную жизненную ситуацию через соцконтракт
Актриса Марина Зудина вступилась за свою внешность после фотосессии: что она сказала критикам
Почти 8 тысяч жителей СЗФО урегулировали задолженности в Сбере
Дагестанские арбузы поставляют в центральные регионы России и Беларусь
Инфляция в Краснодарском крае превысила показатели других регионов ЮФО
Легенда возвращается в автосалоны: популярный рамный внедорожник вновь доступен водителям в РФ
Специалисты из Рязани разрабатывают спутник для мониторинга солнечной активности
Администрация Астраханской области привела в порядок школу и прилегающую территорию
Приложение MAX позволяет проходить регистрацию в отелях через государственный ID
EnglishDeutschFrançaisPortugueseSpain
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), home@pravda.ru, 105066, Москва, ул. Александра Лукьянова, д. 3

Copyright © 1999-2026, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.