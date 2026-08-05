Приложение MAX позволяет проходить регистрацию в отелях через государственный ID

Туристы в Ульяновской области теперь могут заселяться в отели без ручного заполнения паспортных данных. Для этого запустили систему цифрового ID через приложение MAX, которая позволяет подтвердить личность с помощью QR-кода.
Сервис уже работает в десяти объектах размещения региона:
Чтобы пройти регистрацию, гостю нужно открыть в приложении MAX раздел "Цифровой ID", выбрать вкладку "Паспорт" и показать сформированный QR-код администратору. Данные подтягиваются напрямую из государственных информационных систем, что исключает опечатки и ускоряет процесс. Для семейных поездок предусмотрена возможность подтверждения данных детей через свидетельство о рождении.
"Цифровые сервисы постепенно становятся частью привычного путешествия. Сегодня человек ожидает, что многие вопросы можно решить быстро и без лишних процедур — в том числе при заселении в гостиницу. Возможность использовать цифровой ID в MAX позволяет сократить время регистрации, упростить передачу данных и сделать этот процесс удобнее для гостя", — отметил заместитель министра искусства и культурной политики Ульяновской области Денис Ильин.
Развитие цифровой среды в туризме идет по линии нацпроекта "Туризм и гостеприимство". Власти региона планируют распространить этот опыт на остальные средства размещения, чтобы создать единый стандарт обслуживания.
|Требование
|Детали
|Срок обязательного внедрения
|с 1 сентября
|Кого касается правило
|гостиницы с номерным фондом более 50 мест
|Контроль документов
|допустима проверка бумажного паспорта для сверки данных
Дополнительным преимуществом использования MAX станет доступ к национальному мессенджеру в ситуациях, когда работа мобильного интернета ограничена. Это обеспечит связь и доступ к сервисам для туристов даже при технических сбоях связи.
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