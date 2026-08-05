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Саратовская область создаст семь центров здоровья на базе районных больниц

Россия » Поволжье » Саратов

В Саратовской области обновят материально-техническую базу 52 медицинских учреждений. Капитальный ремонт корпусов и кабинетов потребует более 4 млрд рублей. Это часть долгосрочной стратегии развития здравоохранения региона до 2030 года, которую представил губернатор Роман Бусаргин.

Встреча врачей
Фото: Pravda.Ru by Дмитрий Белов is licensed under Все права защищены
Встреча врачей

В приоритете власти области — ранняя диагностика онкологических, сердечно-сосудистых и эндокринных заболеваний. Для этого в больницы закупят свыше 70 единиц тяжелого оборудования: МРТ, КТ, маммографы, флюорографы и рентгенографические комплексы. Общие затраты на технику составят более 1,6 млрд рублей.

Направление развития Планируемые меры и объекты
Инфраструктура Капремонт в 52 учреждениях, монтаж 95 модульных конструкций в 45 больницах.
Специализированная помощь Новые женские консультации в Ершове, Екатериновке и Ртищеве; 8 мобильных комплексов для детских больниц.
Профильные центры 7 центров здоровья для взрослых на базе районных больниц.

Развитие районных сетей

Особое внимание уделят развитию медицины в районах. В Ершовской районной больнице расширят кардиологическое отделение, а к 2027 году здесь откроют Центр амбулаторной онкологической помощи.

Поэтапно оснастят межрайонные эндокринологические центры:

  • в 2026 году — в Вольске;
  • в 2027 году — в Балакове;
  • в 2028 году — в Балашове.

Также власти планируют переоснастить Областной клинический кардиологический диспансер и расширить доступ к медицинской реабилитации для пациентов.

"Приоритетным назвал профилактику онкологических, сердечно-сосудистых и эндокринных заболеваний", — сообщил губернатор Роман Бусаргин.

Ранее глава региона инициировал проверку состояния районных больниц области.

Экспертная проверка: региональный экономист / аналитик бюджетов и развития территорий Валерий Козлов
Автор Илья Панфёров
Илья Панфёров — внештатный корреспондент Pravda.Ru
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