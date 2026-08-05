Саратовская область создаст семь центров здоровья на базе районных больниц

В Саратовской области обновят материально-техническую базу 52 медицинских учреждений. Капитальный ремонт корпусов и кабинетов потребует более 4 млрд рублей. Это часть долгосрочной стратегии развития здравоохранения региона до 2030 года, которую представил губернатор Роман Бусаргин.
В приоритете власти области — ранняя диагностика онкологических, сердечно-сосудистых и эндокринных заболеваний. Для этого в больницы закупят свыше 70 единиц тяжелого оборудования: МРТ, КТ, маммографы, флюорографы и рентгенографические комплексы. Общие затраты на технику составят более 1,6 млрд рублей.
|Направление развития
|Планируемые меры и объекты
|Инфраструктура
|Капремонт в 52 учреждениях, монтаж 95 модульных конструкций в 45 больницах.
|Специализированная помощь
|Новые женские консультации в Ершове, Екатериновке и Ртищеве; 8 мобильных комплексов для детских больниц.
|Профильные центры
|7 центров здоровья для взрослых на базе районных больниц.
Особое внимание уделят развитию медицины в районах. В Ершовской районной больнице расширят кардиологическое отделение, а к 2027 году здесь откроют Центр амбулаторной онкологической помощи.
Поэтапно оснастят межрайонные эндокринологические центры:
Также власти планируют переоснастить Областной клинический кардиологический диспансер и расширить доступ к медицинской реабилитации для пациентов.
"Приоритетным назвал профилактику онкологических, сердечно-сосудистых и эндокринных заболеваний", — сообщил губернатор Роман Бусаргин.
Ранее глава региона инициировал проверку состояния районных больниц области.
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