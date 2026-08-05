Делегация из Китая обсудила развитие сотрудничества с руководством Пермского края

Пермь посетила делегация из 15 крупнейших китайских туроператоров и блогеров. Гости прибыли в город в составе международного железнодорожного тура "Великий Чайный Путь", цель которого — создать готовые туристические продукты для граждан КНР.

Фото: Pravda.Ru by Инна Невская Улица с рекламой InBank

В ходе визита представители Китая оценили инфраструктуру размещения, сервисные решения и экскурсионные маршруты региона. Делегация встретилась с руководством края и руководителями турбизнеса, чтобы обсудить развитие сотрудничества и запуск нового направления. Завершилась программа посещением Пермской художественной галереи.

Участники поездки представляют премиальный сегмент рынка и работают с VIP-клиентами. По итогам ознакомительного тура партнеры сформируют пакетные предложения и добавят их в свои каталоги.

Параметры экспедиции

Проект "Великий Чайный Путь" представляет собой трансконтинентальный маршрут, объединяющий крупнейшие города России. Поездка началась 28 июля в Улан-Удэ и завершится 7 августа в Москве.

Показатель Значение Общая дистанция около 5600 км Продолжительность 11 дней Города-остановки Улан-Удэ, Иркутск, Красноярск, Новосибирск, Екатеринбург, Пермь, Москва