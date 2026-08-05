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Брянскстат сообщил о строительстве 5 869 новых квартир в Брянской области

Россия » Центр » Брянск

В Брянской области за прошлый год ввели в эксплуатацию почти 468 тысяч квадратных метров жилья. Всего в регионе построили 5 869 новых квартир, средняя площадь которых составила почти 80 квадратных метров.

Строительство жилого комплекса
Фото: Pravda.Ru by Дмитрий Белов is licensed under Все права защищены
Строительство жилого комплекса
Показатель Значение
Общая площадь введенного жилья 467,9 тыс. кв. м
Количество новых квартир 5 869 шт.
Средняя площадь квартиры 79,7 кв. м

По данным Брянскстата, строительный процесс в регионе сохраняет активность. На конец года строили дома общей площадью почти 392 тысячи квадратных метров.

Коммуникации и дороги

В областном центре растет охват жилого фонда базовыми удобствами. Отоплением в Брянске обеспечены 98% домов, водопроводом пользуются 93% жителей, а система водоотведения работает в 90% объектов.

Параллельно с жильем развивают транспортную сеть города. Сейчас рабочие строят дублер улицы Карачижской. Магистраль свяжет район Телецентра с улицей Калинина и Московским проспектом. Трассу прокладывают сразу с двух сторон.

Сроки открытия участков дублера Карачижской:
  • Первый отрезок (от кольца на улице Калинина, 2,5 км) — ноябрь 2027 года;
  • Полный запуск магистрали — ноябрь 2028 года.
Автор Илья Панфёров
Илья Панфёров — внештатный корреспондент Pravda.Ru
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