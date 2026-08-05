Брянскстат сообщил о строительстве 5 869 новых квартир в Брянской области

В Брянской области за прошлый год ввели в эксплуатацию почти 468 тысяч квадратных метров жилья. Всего в регионе построили 5 869 новых квартир, средняя площадь которых составила почти 80 квадратных метров.
|Показатель
|Значение
|Общая площадь введенного жилья
|467,9 тыс. кв. м
|Количество новых квартир
|5 869 шт.
|Средняя площадь квартиры
|79,7 кв. м
По данным Брянскстата, строительный процесс в регионе сохраняет активность. На конец года строили дома общей площадью почти 392 тысячи квадратных метров.
В областном центре растет охват жилого фонда базовыми удобствами. Отоплением в Брянске обеспечены 98% домов, водопроводом пользуются 93% жителей, а система водоотведения работает в 90% объектов.
Параллельно с жильем развивают транспортную сеть города. Сейчас рабочие строят дублер улицы Карачижской. Магистраль свяжет район Телецентра с улицей Калинина и Московским проспектом. Трассу прокладывают сразу с двух сторон.
Традиционная японская система ухода позволяет добиться салонного эффекта без использования химии, фокусируясь на бережном очищении и стимуляции фолликулов.