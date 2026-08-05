Жители Пскова должны обновить данные для оплаты тепла в личных кабинетах банков

Абоненты "Псковских тепловых сетей" должны обновить банковские реквизиты для оплаты услуг. С 4 августа изменились БИК и корреспондентские счета организации.

Фото: Pravda.Ru by Нинель Андрейченко is licensed under Все права защищены Стопка бланков и финансовые инструменты

Перемены связаны с переподчинением Псковского отделения ПАО "Сбербанк" Мурманскому отделению. Чтобы жители успели сменить данные в платежных документах, компания установила переходный период до 27 августа.

Платежи, отправленные по старым реквизитам до этой даты, банк перенаправит на новые счета автоматически. После 27 августа операции по прежним данным принимать не будут.

"Изменения вызваны действиями банка, а не теплоснабжающей организацией", — уточнили в пресс-службе "Псковских тепловых сетей".

Жителям, которые используют автоплатежи, нужно проверить и обновить информацию в банковских приложениях или личном кабинете банка.

Способы передачи показаний счетчиков не изменились. Работают телефон, электронная почта, личный кабинет, мобильное приложение и SMS.

Ответы на популярные вопросы

Что будет, если оплатить счет по старым реквизитам сейчас?

До 27 августа деньги поступят в компанию автоматически, банк сам перенаправит их на новый счет.

Нужно ли менять способ передачи показаний счетчиков?

Нет, все сервисы приема данных работают в обычном режиме.