Жители Пскова должны обновить данные для оплаты тепла в личных кабинетах банков

Абоненты "Псковских тепловых сетей" должны обновить банковские реквизиты для оплаты услуг. С 4 августа изменились БИК и корреспондентские счета организации.
Перемены связаны с переподчинением Псковского отделения ПАО "Сбербанк" Мурманскому отделению. Чтобы жители успели сменить данные в платежных документах, компания установила переходный период до 27 августа.
Платежи, отправленные по старым реквизитам до этой даты, банк перенаправит на новые счета автоматически. После 27 августа операции по прежним данным принимать не будут.
"Изменения вызваны действиями банка, а не теплоснабжающей организацией", — уточнили в пресс-службе "Псковских тепловых сетей".
Жителям, которые используют автоплатежи, нужно проверить и обновить информацию в банковских приложениях или личном кабинете банка.
Способы передачи показаний счетчиков не изменились. Работают телефон, электронная почта, личный кабинет, мобильное приложение и SMS.
До 27 августа деньги поступят в компанию автоматически, банк сам перенаправит их на новый счет.
Нет, все сервисы приема данных работают в обычном режиме.
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