Ремонт теплосетей в Кирове приведет к перекрытию улицы Труда до 19 августа

Водителям Кирова с 5 по 19 августа придется объезжать улицу Труда. Дорогу полностью перекрыли для ремонта тепловых сетей.

Фото: Pravda.Ru by Marina Lebedeva is licensed under Free for commercial use Перекрытие дороги в центре города

Причиной ограничений стала утечка в районе дома № 11. Специалисты обнаружили повреждение трубы прямо под проезжей частью, что исключает возможность проведения работ без закрытия трафика.

"Дефект расположен прямо под проезжей частью, поэтому провести работы без ограничения движения невозможно", — сообщили энергетики.

Сроки выбраны намеренно: замена поврежденного участка должна завершиться до начала отопительного сезона. Это позволит избежать аварийных ситуаций зимой, когда нагрузка на сети станет максимальной.

После того как рабочие заменят трубу, они восстановят асфальтобетонное покрытие. Ожидается, что движение по улице Труда откроют в обычном режиме 19 августа.

Параметр Детали Срок перекрытия с 5 по 19 августа Место работ ул. Труда, д. 11 Причина замена поврежденного участка теплосети

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