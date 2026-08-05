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В Петербурге впервые организуют прямой доступ маломобильных граждан к поездам метро

Россия » Северо-Запад » Санкт-Петербург

На станции метро "Театральная" планируют установить систему лифтов, которая впервые в Петербурге позволит маломобильным пассажирам спускаться напрямую к платформе глубокого заложения.

Станция метро
Фото: Pravda.Ru by Дмитрий Белов is licensed under Все права защищены
Станция метро

Сейчас компания "Метрострой Северной Столицы" прорабатывает концепцию. Схема предполагает два этапа: сначала пассажир спускается на лифте в подземный вестибюль на глубину около 8 метров, проходит зону контроля, а затем вторым лифтом опускается на платформу — вниз более чем на 50 метров.

"Выполняется технико-экономическое сравнение, рассматриваются различные варианты. Говорить о каких-либо конкретных проектных решениях пока рано", — сообщили в пресс-службе АО "Метрострой Северной Столицы".

Подготовка и стоимость

Параллельно ООО "МетроПроект" объявило конкурс на инженерные изыскания для проектирования первого вестибюля станции. В техническом задании указаны работы по проходке шахтного ствола и созданию специального коридора для маломобильных групп населения, а также переустройство эвакуационного выхода.

Параметр закупки Значение
Начальная цена договора 23,6 млн рублей
Срок приема заявок до 10 августа
Дата подведения итогов 14 августа

Подрядчик проведет геологические, гидрометеорологические и экологические исследования участка на площади Темирканова в Адмиралтейском районе. К тендеру допускаются представители малого и среднего бизнеса, имеющие допуск СРО для работы с технически сложными объектами.

Особенности доступной среды

В Петербурге лифты для маломобильных граждан уже работают на станциях "Беговая", "Зенит", "Дунайская", "Шушары", "Горный институт" и "Путиловская". Однако на глубоких станциях они доставляют людей только до кассового зала, а спуск к поездам остается недоступным. Реализация проекта на "Театральной" изменит этот принцип.

Ранее губернатор Александр Беглов определил место будущего вестибюля — сквер у перекрестка улицы Декабристов и Лермонтовского проспекта. Локация выбрана из-за близости к концертному залу и новой сцене Мариинского театра. Подготовка участка началась 3 августа.

"Проектирование лифтов на глубоких станциях — это серьезный вызов для городской инфраструктуры. Если техническое решение на "Театральной" окажется жизнеспособным, оно может стать стандартом для модернизации других глубоких узлов метрополитена, что существенно повысит мобильность горожан", — пояснила специалист по инфраструктуре и благоустройству регионов Ольга Морозова.

Экспертная проверка: специалист по инфраструктуре и благоустройству регионов Ольга Морозова
Автор Илья Панфёров
Илья Панфёров — внештатный корреспондент Pravda.Ru
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