Земельный участок жителя Конаково продадут с торгов из-за долгов

В Конаково Тверской области суд решил продать земельный участок местного жителя с торгов, чтобы погасить его долги перед кредиторами.
Сумма задолженности по сводному исполнительному делу составила 380 863 рубля. Кроме того, с владельца участка взыщут исполнительский сбор в размере 35 059 рублей.
Как установил Конаковский городской суд, должник долгое время игнорировал требования приставов. Погашение задолженности происходило частично и суммами, которые не влияли на общий объем долга. Других вариантов вернуть деньги кредиторы или сам владелец имущества не предложили.
Суд проверил, можно ли оставить землю у владельца. Согласно статье 446 ГПК РФ, некоторые виды имущества защищены от взыскания, но этот участок под такие исключения не попал: он не является единственным местом жительства человека и не имеет другого особого статуса.
|Статья расходов
|Сумма (руб.)
|Общий долг перед кредиторами
|380 863,95
|Исполнительский сбор
|35 059,55
Теперь земельный участок выставят на публичные торги. Начальную цену продажи определят в рамках исполнительного производства. В пресс-службе суда уточнили, что решение пока не вступило в законную силу.
По закону нельзя забрать имущество, которое служит человеку единственным местом жительства. Однако в данном случае суд установил, что земля не соответствует этим критериям.
Стоимость имущества определяют приставы в соответствии с законом "Об исполнительном производстве" перед выставлением лота на торги.
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