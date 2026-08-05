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Земельный участок жителя Конаково продадут с торгов из-за долгов

Россия » Центр » Тверь

В Конаково Тверской области суд решил продать земельный участок местного жителя с торгов, чтобы погасить его долги перед кредиторами.

Уютный дом в саду
Фото: Pravda.Ru by Дмитрий Белов is licensed under Все права защищены
Уютный дом в саду

Сумма задолженности по сводному исполнительному делу составила 380 863 рубля. Кроме того, с владельца участка взыщут исполнительский сбор в размере 35 059 рублей.

Как установил Конаковский городской суд, должник долгое время игнорировал требования приставов. Погашение задолженности происходило частично и суммами, которые не влияли на общий объем долга. Других вариантов вернуть деньги кредиторы или сам владелец имущества не предложили.

Суд проверил, можно ли оставить землю у владельца. Согласно статье 446 ГПК РФ, некоторые виды имущества защищены от взыскания, но этот участок под такие исключения не попал: он не является единственным местом жительства человека и не имеет другого особого статуса.

Статья расходов Сумма (руб.)
Общий долг перед кредиторами 380 863,95
Исполнительский сбор 35 059,55

Теперь земельный участок выставят на публичные торги. Начальную цену продажи определят в рамках исполнительного производства. В пресс-службе суда уточнили, что решение пока не вступило в законную силу.

Ответы на популярные вопросы

Почему участок не признали единственным жильем?

По закону нельзя забрать имущество, которое служит человеку единственным местом жительства. Однако в данном случае суд установил, что земля не соответствует этим критериям.

Как будет определяться цена участка на торгах?

Стоимость имущества определяют приставы в соответствии с законом "Об исполнительном производстве" перед выставлением лота на торги.

Автор Марина Скворцова
Марина Скворцова — журналист с опытом работы в региональных СМИ. Пишет о событиях в регионах, общественной жизни и деятельности органов власти.
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