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Администрация Воронежа ищет средства на капитальную реставрацию Каменного моста

Россия » Центр » Воронеж

Каменному мосту — главной достопримечательности Воронежа — в этом году исполнилось 200 лет. Юбилей наступил на фоне нерешенной финансовой проблемы: в областном бюджете на сохранение памятников заложено ноль рублей. Об этом на пресс-конференции в Доме журналистов заявил руководитель управления по охране объектов культурного наследия (ОКН) Воронежской области Сергей Третьяков.

Ночная автомагистраль
Фото: Pravda.Ru by Дмитрий Белов is licensed under Все права защищены
Ночная автомагистраль

По его словам, управление не является администратором денежных средств на сохранение памятников. За состояние моста отвечает администрация города. Проект реставрации разработан и просчитан воронежским ООО "Фирма "ВИС", сейчас городские власти ищут средства для объявления закупочных процедур.

Как будет проводиться реставрация

Проект, утвержденный осенью 2024 года, предусматривает комплексную работу:

Этап работ Описание
Демонтаж Снос подпорных блоков
Противоаварийные работы Комплекс мер по предотвращению обрушений
Свайное основание Забивание буронабивных свай и устройство свайного ростверка
Новое строительство Возведение монолитной подпорной стены

Аварийно-восстановительные работы после обрушения части подпорной стены 3 июня 2023 года из-за сильного ливня были завершены в течение месяца. Тогда в городе вводили режим ЧС районного масштаба. Движение под мостом восстановили только в мае 2024 года. Теперь требуется капитальная реставрация, а не текущий ремонт.

История моста: от самодеятельности губернатора до наших дней

Каменный мост — архитектурный символ улицы Карла Маркса (раннее Старомосковской). Этот тракт связывал Воронежскую крепость с Москвой еще в допетровское время; по нему въезжал в город Петр I.

Приказ на строительство дал губернатор Николай Кривцов в 1826 году, не дожидаясь разрешения из столицы. Проект разработал воронежский архитектор Иван Блицын. Строительство в августе-сентябре 1826 года стоило казне 5596 рублей — внушительная сумма на то время. За самодеятельность Кривцов получил выговор и штраф, хотя позже от штрафа его освободили, признав объект необходимым для города.

Двести лет назад мост решили проблему перехода через овраг. Сегодня задача — сохранить его для следующих поколений, найдя деньги на работы, которых нет в региональном бюджете.

Напомним, в Семилукском районе начнут реставрацию усадьбы Лосевых-Сомовых XVIII-XIX веков. В главном доме воссоздадут портик с балконом и лестницу с балюстрадой, заменят окна, двери и инженерные сети.

Экспертная проверка: региональный экономист / аналитик бюджетов и развития территорий Валерий Козлов
Автор Илья Панфёров
Илья Панфёров — внештатный корреспондент Pravda.Ru
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