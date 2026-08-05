Более 53 тонн металлолома с трассы М-4 «Дон» выставят на аукцион

В Ростовской области на аукцион выставили более 53 тонн лома черных и цветных металлов. Это остатки тросовых ограждений, которые демонтировали при реконструкции участка федеральной трассы М-4 "Дон".

Фото: https://ru.freepik.com is licensed under Free Грузовой автомобиль (фура) едет по трассе на закате

Материалы собрали на отрезке дороги с 974 по 1024 километр. Организатором торгов выступает компания "АВТОДОР — ТП".

Параметр Данные Объем лома более 53 тонн Начальная цена лота 646 917 рублей Срок подачи заявок до 4 сентября Дата аукциона 9 сентября

Партия вторичного сырья может заинтересовать местные заводы по переработке металлов или производственные предприятия, использующие лом в своих процессах.