Более 53 тонн металлолома с трассы М-4 «Дон» выставят на аукцион

В Ростовской области на аукцион выставили более 53 тонн лома черных и цветных металлов. Это остатки тросовых ограждений, которые демонтировали при реконструкции участка федеральной трассы М-4 "Дон".
Материалы собрали на отрезке дороги с 974 по 1024 километр. Организатором торгов выступает компания "АВТОДОР — ТП".
|Параметр
|Данные
|Объем лома
|более 53 тонн
|Начальная цена лота
|646 917 рублей
|Срок подачи заявок
|до 4 сентября
|Дата аукциона
|9 сентября
Партия вторичного сырья может заинтересовать местные заводы по переработке металлов или производственные предприятия, использующие лом в своих процессах.
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