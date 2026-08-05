Четыре жителя Северной Осетии с профессиональными заболеваниями получили автомобили

Четыре жителя Северной Осетии, получившие профессиональные заболевания или пострадавшие при исполнении трудовых обязанностей, получили автомобили "Лада Гранта". Машины оснастили специальным оборудованием под индивидуальные медицинские потребности каждого водителя.
Ключи от транспорта вручил управляющий отделом Социального фонда России по республике Аслан Мильдзихов. Спецавтомобили помогают людям с ограниченными возможностями здоровья передвигаться самостоятельно и вести активный образ жизни.
На закупку машин в текущем году выделили 5 миллионов рублей. Программа социальной и профессиональной реабилитации предполагает не только передачу транспорта, но и финансовую поддержку владельцев.
|Статья поддержки
|Что покрывает Социальный фонд
|Текущие расходы
|Обслуживание, ГСМ, часть стоимости ОСАГО
|Ремонт
|Капитальный ремонт при необходимости
|Срок эксплуатации
|7 лет
Предоставление адаптированного транспорта позволяет людям с инвалидностью сохранить связь с общиной, посещать образовательные и медицинские учреждения, а также возвращаться к трудовой деятельности или предпринимательству.
Традиционные цветочные бордюры перестали справляться с наплывом насекомых, оставляя деревья без защиты в самый разгар сезона плодоношения.