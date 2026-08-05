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Четыре жителя Северной Осетии с профессиональными заболеваниями получили автомобили

Россия » Юг » Владикавказ

Четыре жителя Северной Осетии, получившие профессиональные заболевания или пострадавшие при исполнении трудовых обязанностей, получили автомобили "Лада Гранта". Машины оснастили специальным оборудованием под индивидуальные медицинские потребности каждого водителя.

Lada Granta
Фото: commons.wikimedia.org by RG72, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/
Lada Granta

Ключи от транспорта вручил управляющий отделом Социального фонда России по республике Аслан Мильдзихов. Спецавтомобили помогают людям с ограниченными возможностями здоровья передвигаться самостоятельно и вести активный образ жизни.

На закупку машин в текущем году выделили 5 миллионов рублей. Программа социальной и профессиональной реабилитации предполагает не только передачу транспорта, но и финансовую поддержку владельцев.

Статья поддержки Что покрывает Социальный фонд
Текущие расходы Обслуживание, ГСМ, часть стоимости ОСАГО
Ремонт Капитальный ремонт при необходимости
Срок эксплуатации 7 лет

Предоставление адаптированного транспорта позволяет людям с инвалидностью сохранить связь с общиной, посещать образовательные и медицинские учреждения, а также возвращаться к трудовой деятельности или предпринимательству.

Экспертная проверка: специалист по социальной политике и демографии Елена Романова
Автор Марина Скворцова
Марина Скворцова — журналист с опытом работы в региональных СМИ. Пишет о событиях в регионах, общественной жизни и деятельности органов власти.
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